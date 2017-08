Mundial de Luta Livre esportiva reúne feras do Jiu-Jitsu e do MMA em Manaus

Share it

Neste domingo 20 de agosto, o estado do Amazonas vai sediar o World Championship Luta-Livre Esportiva 2017, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, capital que vem se destacando cada vez mais como uma cidade que luta em defesa das artes marciais.

O evento vai medir a técnica de diversos craques da região, inclusive praticantes de Jiu-Jitsu e feras do MMA que gostam de se testar nas regras da luta-livre esportiva, sem o paletó do kimono e com a calça e a faixa.

O campeonato oferece premiações em dinheiro e conta com forte apoio estadual. Fabrício Lima, secretário de Esportes do Governo do Amazonas, é o grande incentivador do evento.

Para mais informações, acesse a página Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva, a FASUB, no Facebook.