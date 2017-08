Confira quem pega quem no GP de Pesados do IBJJF Pro League de Jiu-Jitsu

Share it

Com uma semana para a realização do evento que reúne os melhores pesos pesados do Jiu-Jitsu, a IBJJF divulgou a chave das lutas do Pro League, evento que rola no próximo dia 26, em Las Vegas.

Na briga pelos 40 mil dólares de premiação ao vencedor, e 10 mil dólares para o vice-campeão, foi definido quem pega quem na primeira rodada do GP de Pesos Pesados.

Na parte esquerda da chave, Marcus Buchecha (Checkmat), atual campeão mundial peso pesadíssimo e absoluto da IBJJF, pega Dimitrius Souza (Alliance), que chega embalado por grandes vitórias no Brasil em recentes opens, tanto no peso quanto no absoluto. Ainda deste lado da chave, João Gabriel Rocha (Soul Fighters), carioca radicado nos EUA com boas vitórias no circuito americano de competições, terá pela frente Márcio Pé de Pano (MCBJJ), bicampeão mundial absoluto que volta aos tatames após um ano do duelo contra Rodrigo Comprido.

Já na direita da chave, temos Leandro Lo (Brotherhood), número um do Jiu-Jitsu na temporada 2016/2017 com cinco ouros mundiais no currículo, contra Ricardo Evangelista (GFTeam), atleta duas vezes número um do ranking da UAEJJF, mais pesado e com força de sobra para embolar a disputa com Lo. E para fechar a primeira rodada, teremos um duelo de veteranos entre Xande Ribeiro (Ribeiro JJ), bicampeão mundial absoluto que vem embalado após duelar com Roberto Cyborg na Copa Podio, contra André Galvão (Atos), atual campeão mundial meio-pesado da IBJJF com cinco ouros mundiais na carreira de faixa-preta.

O evento será transmitido ao vivo pelo Flograppling. E para você, amigo leitor, quem avança na acalorada primeira etapa do GP da IBJJF? Faça suas apostas nos comentários!