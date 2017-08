Vídeo: Dimitrius Souza e seu armlock absoluto no Vitória Open de Jiu-Jitsu

Share it

Escalado para o GP de Pesados da IBJJF, Dimitrius Souza parte embalado por grandes conquistas de kimono para a disputa dos 40 mil dólares do torneio.

Ativo nas competições em solo brasuca, o faixa-preta da Alliance lutou recentemente no Vitória Open de Jiu-Jitsu. No torneio, a fera mordeu ouro duplo, ao brilhar no peso pesado e também no absoluto.

Na disputa do aberto, Dimitrius encarou Admilson Gobi (Lloyd Irvin) e depois de dura batalha, conseguiu estabilizar bem por cima e atacar com bela transição no armlock que lhe rendeu a vitória.

Confira o lance no vídeo abaixo!

https://www.youtube.com/watch?v=M5pmomZD7Uo