O que esperar de Anderson Silva e Lyoto Machida no UFCs China e São Paulo?

Ex-campeões do UFC, os veteranos cascas-grossas Anderson Silva e Lyoto Machida estão de compromisso marcado no UFC. Anderson terá pela frente Kelvin Gastelum, no UFC China, no dia 25 de novembro, enquanto Lyoto encara Derek Brunson na luta principal do UFC em São Paulo, no dia 28 de outubro, como informou o Combate.com .

Lyoto vem de longa suspensão, enquanto Anderson luta pra voltar ao ritmo de outrora. Sem contar que ambos os adversários são bem mais novos que seus respectivos oponentes. Portanto, o que esperar dos brasileiros em suas próximas atuações no cage do Ultimate?

Já confirmado pelo UFC, o duelo entre o Aranha e Gastelum promete sacudir o Mercedez Bens Arena, na capital Xangai. Os dois já estiveram designados a lutar, no último UFC Rio, mas o americano de raízes latinas acabou suspenso por uso de maconha, e a luta foi cancelada.

Anderson, que em sua mais recente batalha superou Derek Brunson na decisão dos jurados, segue entre a elite do peso médio, mesmo que suas últimas apresentações não lembrem tanto o temido campeão de outrora. Kelvin, com mãos poderosas e bom jogo de quedas, pode ser um pesadelo para Anderson na batalha em curta distância, mas o brasileiro já surpreendeu muita gente no octógono do UFC, e não seria de espantar que uma reviravolta do Aranha, com boas esquivas e contragolpes certeiros, dê ao ex-rei dos médios a vitória.

Para o combate de Lyoto, a situação pode ser um pouco mais adversa. Suspenso desde o dia 8 de abril de 2016, por uso de substância não aprovada pela USADA, o ex-campeão dos meio-pesados terá para o seu retorno o casca-grossa Brunson, que vem de bela vitória sobre Dan Kelly no UFC Nova Zelândia, em junho passado. Para o brasileiro, o controle da distância e sua defensa em pé com uso de contragolpes pode ser a chave para bater o americano, que deve vir para cima com toda a sua pujança para tentar superar o craque brasileiro.

E para você, amigo leitor, Anderson Silva e Lyoto Machida têm armas para vencer em seus próximos compromissos no UFC? Poste nos comentários e debata conosco!