Jiu-Jitsu: Raspe da omoplata e finalize no triângulo com Gutemberg Pereira

Rolou no último final de semana o Chicago Open de Jiu-Jitsu, evento americano que reuniu fortes competidores na busca do ouro em suas respectivas categorias e de pontos importantes no ranking da IBJJF.

No pesadíssimo faixa-preta, por exemplo, tivemos um bom duelo entre Gutemberg Pereira (GFTeam) contra Josh Hinger (Atos) pelo topo do pódio.

Gutemberg, radicado nos EUA, começou o combate na intenção de trabalhar o seu jogo de guarda. Josh levou perigo ao tentar emborcar, mas acabou preso na chave omoplata de Gutemberg.

Para inverter, o brasuca escalou bem o adversário e acabou por cima, e de lá vislumbrou o triângulo que lhe daria a vitória com pouco mais de três minutos de luta.

Confira o lance, estude as transições e mantenha o seu Jiu-Jitsu em dia!