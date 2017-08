Chegou a nova GRACIEMAG Digital e você precisa conhecer

Share it

Era abril de 2016 quando a GRACIEMAG lançou o primero modelo de sua versão digital.

A aceitação foi imediata, mas a própria equipe da GRACIEMAG não estava plenamente satisfeita com o resultado.

Foi por isso que mergulhamos a fundo em um novo projeto, capaz de oferecer ao leitor uma melhor experiência no consumo do conteúdo da principal revista dedicada ao Jiu-Jitsu no mundo.

E é com orgulho que lançamos agora a Nova Graciemag Digital.

Para acessar use www.graciemagshop.com.br/revista-digital

Ao fazer a assinatura, você tem acesso imediato à edição #247, que traz tudo sobre o duelo histórico entre Roger Gracie e Marcus Buchecha, além das tradicionais dicas e técnicas das principais estrelas da arte suave.

ASSINATURA DIGITAL 12 EDIÇÕES (R$ 79 ou em até 10x de 7,90)

ASSINATURA DIGITAL + KIMONO KORAL BRANCO (R$ 279 ou em até 10x de 27,90)

ASSINATURA DIGITAL + KIMONO KORAL PRETO (R$ 289 ou em até 10x de 28,90)

Tudo isso em um ambiente responsivo, que se adapta à tela de seu smartphone, tablet ou computador.

Acesse agora o www.graciemagshop.com.br, escolha a modalidade de assinatura digital de sua preferência (com ou sem kimono Koral) e aproveiteo.

MUITO MAIS POR VIR

E fique ligado. Nossa missão é muito maior do que simplesmente oferecer as 12 edições a que a assinatura atual dá direito.

Estamos trabalhando na digitalização do nosso acervo, e em breve quem for assinante da GRACIEMAG Digital terá a oportunidade de beber da fonte de quase 250 edições publicadas desde 1996.

É a GRACIEMAG entrando de cabeça na revolução digital em curso e botando o Jiu-Jitsu sempre mais perto de você.

Tenham uma boa leitura e um excelente treino.

Oss!