Xande Ribeiro é convidado de última hora do IBJJF Pro League de Jiu-Jitsu; Entenda

Share it

Com dez dias para a realização do evento, no dia 26 de agosto, em Vegas, o IBJJF Pro League trouxe mais uma surpresa para os fãs que anseiam pelas disputas acirradas entre os melhores pesados do Jiu-Jitsu mundial.

Depois do anúncio de Márcio Pé de Pano como substituto de Roger Gracie na disputa, tivemos outra baixa no card. Mahamed Aly, semifinalista no GP de 2016, saiu da disputa após uma lesão.

Em seu lugar, entra no páreo o campeão mundial Xande Ribeiro, para esquentar ainda mais a disputa pelos 40 mil dólares designados ao campeão. Vale lembrar que, em 2016, Xande foi superado por Mahamed nas quartas de final da disputa.

Completam o GP, além de Xande e Pé, nomes de peso como Marcus Buchecha, André Galvão, Leandro Lo, João Gabriel Rocha, Ricardo Evangelista e Dimitrius Souza.

Poste nos comentário o seu palpite para o pódio do GP e debata conosco!