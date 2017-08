Vídeos: Os treinos e a mente de Conor McGregor e Floyd Mayweather

Share it

Campeões no MMA e no boxe, respectivamente, Conor McGregor e Floyd Mayweather estarão frente a frente no ringue, e no dia 26 de agosto vão resolver suas diferenças em uma das lutas de boxe mais aguardadas de todos os tempos.

Depois de provocações e meses de insultos e especulações, as feras foram de fato designadas a lutar. Conor, campeão do UFC em duas categorias, parte para solo hostil, contra o multicampeão da nobre arte e invicto no esporte Mayweather. As bolsas se apostas apontam Floyd como favorito, mas McGregor insiste que um de seus talentos é chocar o mundo, missão que busca cumprir no seu primeiro duelo profissional de boxe.

Para tal confronto, ambos os atletas seguem rotina forte de preparação. McGregor, acostumado com cinco assaltos, teve de mudar seu plano de jogo, agora que terá nos ringues a previsão de até 12 rounds. Mayweather, por sua vez, já está na casa dos 40 anos, e o jovem Conor ainda na casa dos 20 pode usar a jovialidade como trunfo no duelo.

Os treinos e a mente de ambos os atletas foram documentados pela imprensa ao longo das últimas semanas, e você pode conferir uma análise de cada um deles nos vídeos abaixo.

McGregor, azarão ao mergulhar nas profundas águas do boxe, diz ter como combustível para vencer as suas poderosas mãos, sua confiança sempre em dia, poder mental este que lhe fez vencer com propriedade grandes nomes do Ultimate, e a vantagem da certeza que venceria Mayweather fora das regras no boxe, sendo que no ringue as chances ainda são grandes.

Já para Floyd, McGregor, apesar de ser um guerreiro e ter suas conquistas no MMA, não terá chances na luta principal do evento de boxe. Mesmo com anos de experiência e considerado um dos mais eficientes no estilo defensivo, Mayweather prega que não irá menosprezar o adversário, com treinos fortes e a certeza de um grande espetáculo para os fãs.

E na sua opinião, quem se sairá melhor na aguardada luta entre Conor McGregor e Floyd Mayweather? Para conferir as emoções do card, ligue no canal Combate no dia 26 de agosto, a partir das 20h, e confira todos os lances do evento, ao vivo e com exclusividade!

Mayweather x Mcgregor

Las Vegas, Nevada, EUA

26 de agosto de 2017

Floyd Mayweather x Conor McGregor

Gervonta Davis x Francisco Fonseca

Nathan Cleverly x Badou Jack

Andrew Tabiti x Steve Cunningham

Card preliminar

Shawn Porter x Thomas Dulorme

Juan Heraldez x Jose Miguel Borrego

Kevin Newman x Antonio Hernandez

Savannah Marshall x Amy Coleman