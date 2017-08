Saiba tudo que rolou na Conferência de Jiu-Jitsu da Gracie Barra no RJ

Share it

O hotel Windsor, na Barra da Tijuca, recebeu por volta de 500 pessoas, entre homens e mulheres, cada um com seu paletó para um encontro de três dias no qual o assunto principal seria a evolução e o crescimento de uma filosofia. Poderia caber facilmente em uma matéria sobre reunião de negócios ou de uma indústria qualquer, mas se trata de um encontro de Jiu-Jitsu.

Os paletós eram de algodão, o tema a arte suave, e ao invés de números e estratégias de venda, o assunto foi a filosofia do Jiu-Jitsu. Assim aconteceu a primeira Conferência Internacional da Gracie Barra, realizada na última semana, no Rio de Janeiro. Três dias dedicados a dividir experiências e acertar os rumos e planos de uma das maiores academias do Jiu-Jitsu mundial, com filiais em mais de 600 cidades do planeta.

Na abertura da conferência, os atletas e professores puderam ouvir o mestre Carlos Gracie Jr. líder e fundador do time, que falou sobre o futuro da GB, além de lembrar causos sobre a fundação da equipe e histórias curiosas sobre a família. Ao lado de Vinícius Draculino, Márcio Feitosa e outros nomes de peso da equipe, o primeiro dia tratou também de detalhar assuntos de gerência para aqueles que possuem filiais da academia no Brasil e no exterior, sempre com a missão de espalhar o nosso esporte aos quatro cantos do globo.

No segundo dia, todos de kimono e no tatame para uma série de dinâmicas de grupo e seminários. Carlinhos deu o seu aulão, assim como astros da equipe, como Felipe Preguiça, Flávio Almeida, Rodrigo Pimpolho, Bráulio e Victor Estima, Jefferson Moura, Draculino, Feitosa e outros professores renomados.

Já no último dia, para fechar com chave de ouro, os melhores competidores da equipe se jogaram no Campeonato Brasileiro da GB, em sua primeira edição. Na divisão Pro, nossa dupla de GMIs Cláudio Caloquinha e Sérgio Beninni mostraram sua força e faturaram o título no peso e no leve, respectivamente. No feminino, Vanessa Oliveira ficou com o título no peso leve e Glaucia Braga no pesado.

O próximo encontro da equipe será entre os dias 18 e 21 de outubro, em Las Vegas, no GB World Summit.