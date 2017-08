Jiu-Jitsu: Inscreva-se com desconto no Abu Dhabi Grand Slam de Los Angeles

Share it

Após um excelente evento de abertura da temporada em Tóquio, no dia 15 de julho, o Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour viaja para os EUA para a segunda etapa da temporada 2017/2018. A bela cidade de Los Angeles será o palco do show no dias 23 e 24 de setembro, no qual alguns dos melhores atletas do Jiu-Jitsu no mundo lutam por sua fatia nos mais de US $ 125.000 em prêmios, além de pontos valiosos no ranking mundial da UAEJJF.

O prazo para inscrição antecipada com desconto está se aproximando rapidamente do fim. Os atletas têm até 22 de agosto para se inscrever e pagar menos. O prazo final de inscrição é 19 de setembro. Clique aqui para se inscrever agora!

Para a terceira temporada, o Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour continua a levar o esporte a um novo nível de profissionalismo. Com eventos em cinco das cidades mais importantes do universo Jiu-Jitsu, o Grand Slam está rapidamente se tornando um dos destaques do calendário anual da arte suave.

Na edição de Los Angeles, grandes nomes já estão confirmados para competir no LA Convention Center. A lista de faixas-pretas inclui Alexander Trans, Adam Wardzinski, Ana Carolina Schimidt, entre outros.

Aqui estão os demais eventos do Grand Slam para a temporada 2017/2018.

Confira os próximos compromissos do tour mundial do Abu Dhabi Grand Slam!

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Los Angeles

23 a 24 de setembro de 2017

LA Convention Center

Período de inscrição: 1º de maio – 22 de agosto (inscrição tardia, 19 de setembro)

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro

10-12 de novembro de 2017

Arena Carioca 3

Período de inscrição: 1º de maio – 9 de outubro (inscrição tardia, 6 de novembro)

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour Abu Dhabi

12-13 de janeiro de 2018

Arena do IPIC

Período de inscrição: 1 de maio – 11 de dezembro (inscrição tardia, 8 de janeiro)

Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour em Londres

10 a 11 de março de 2018

Copper Box Arena