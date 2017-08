Dimitrius Souza brilha com peso e absoluto no Curitiba Open de Jiu-Jitsu

Share it

Nem mesmo o frio cortante do Paraná foi capaz de esfriar as disputas do Curitiba Open de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana, na região sul do país.

Cascas-grossas de todos os cantos partiram de casaco e kimono na mochila, na intenção de esquentar o público com seu jogo afiado e belas finalizações.

Destaque no torneio, Dimitrius Souza fez mais uma bela atuação representando a Alliance. O craque de São Paulo viajou para acumular pontos importantes na corrida pelo topo no ranking faixa-preta da IBJJF, e saiu da disputa com dois ouros no peito.

O primeiro, no peso pesado, veio após superar Henrique Lima (Checkmat). Em seguida, na disputa do aberto, Dimitrius encarou e venceu Admilson Gobi, que havia mais cedo mordido o ouro no pesadíssimo.

No feminino, Claudia Doval (De La Riva) não teve adversárias e ficou com ouro tanto no peso quanto no absoluto, em resultado positivo da atual campeã mundial que segue a lhe alavancar nas cabeças do ranking feminino da IBJJF. Outro destaque ficou para Augusto “Tio Chico”, fera da Gracie Barra e irmão mais velho de Felipe Preguiça, que faturou o ouro no meio-pesado.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta!

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Douglas Rufino da Silva – Caio Terra Association Brasil

2 – Pedro Paulo Dias Clementino – Caio Terra Association Brasil

3 – Douglas Machado Rodrigues de Souza – Gile Ribeiro JJ

3 – Thales Nakassu – CheckMat

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Gustavo Mendes M. Praxedes Leal – Nova União

2 – Kleiton Texeira Rodrigues – DDR JJ

3 – Hélio Xavier dos Santos – GF Team

3 – Oscar Amaral Prata – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Ricardo Rocha Lima – Ns Brotherhood

2 – Victor de Matos – Zenith BJJ

3 – Luciano de Macedo Bernert – A.S Team

3 – Osmar Gustavo Telles – A.S Team

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Sandro Gabriel Vieira – Caio Terra Association Brasil

2 – Diego Vivaldo Anjos Ferreira – Guigo JJ

3 – Paulo Soares Toledo – Gracie Barra

3 – Ygor Machado Dantas – UAE Jiu-jitsu Team

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Augusto Cesar Carsalade Vieira – Gracie Barra

2 – Christofer Biude Moreira Feijó – CheckMat

3 – Celson Augusto Caetano – Gracie Humaita RJ

3 – Rafael Figueiredo Macedo Fraga – Alliance

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – José Henrique Cardoso – Ceconi KMKZ

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Helton Jose Mendes da Silva Junior – Cicero Costha Europe

2 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Hugo Leonardo B. Ferreira da Silva – CheckMat

3 – Marcus Vinicius Lopo Ruiz – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Admilson Gobi Junior – Team Lloyd Irvin

2 – Andre Rudolfo – Zenith BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Admilson Gobi Junior – Team Lloyd Irvin

3 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – José Henrique Cardoso – Ceconi KMKZ

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado

1 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ