DJ Jackson e Isaque Bahiense brilham na Copa Podio em Manaus; Cyborg e Xande empatam

A selva amazônica, repleta de feras, teve uma adição atípica à sua fauna no último sábado, dia 12. A Copa Podio de Jiu-Jitsu aportou na cidade de Manaus, e trouxe para o público local, apaixonado pela arte suave, grandes batalhas e um novo rei para o seu GP de Pesos Médios.

DJ Jackson, faixa-preta da equipe Lloyd Irvin, entra para a história do evento ao se consagrar campeão da disputa como primeiro americano a levantar um troféu do GP na organização. Para tal, DJ superou a fase de grupos e chegou a finalíssima contra Fellipe Andrew (Zenith), faixa-marrom que chegou à final com propriedade, após finalizar quatro oponentes.

Antes, em uma das lutas mais aguardadas no evento, Xande Ribeiro e Roberto Cyborg pisaram no tatame para decidir o duelo entre Caboclos e Pantaneiro, duelo de times que se encontrava empatado até então, após as vitórias de Paulo Azambuja (Pantaneiros) sobre Eduardo Inojosa (Caboclos), André Júlio (Caboclos) derrotou Adley Lobato (Pantaneiros) e do empate entre Fernandinho Vieira (Caboclos) e Marcel Gonçalves (Pantaneiros).

O duelo foi pegado, com chances para os dois lados. Após o tempo regulamentar, o duelo estava empatado. A organização colocou mais um tempo para definir o empasse, mas os dois atletas, com tudo de si na disputa, terminaram por não definir um vencedor, e a disputa, de fato, terminou igual.

Ainda no evento, outra disputa que sacudiu foi o duelo entre Isaque Bahiense e Espen Mathiesen. Finalistas do GP de Pesos Leves, a feras voltaram a se encontrar para uma superluta no evento. Espen com seu forte jogo de guarda e Isaque com implacáveis tentativas de passagem deram um show de Jiu-Jitsu, mas a vitória no fim das contas veio para o campeão dos leves Isaque, que venceu a disputa na contagem de punições.

Confira abaixo os resultados completos!

Copa Podio Manaus/Gp de Pesos Médios

Campeão: DJ Jackson (EUA)

Vice-campeão: Fellipe Andrew (BRA)

Terceiro lugar: Gustavo Braguinha (BRA)

Quarto lugar: William Dias (BRA)

Superluta

Isaque Bahiense venceu Espen Mathiesen nas punições

Caboclos x Pantaneiros

Xande Ribeiro (AM) e Roberto Cyborg (MS) empataram

Paulo Azambuja (MS) finalizou Eduardo Inojosa (AM)

André Júlio (AM) venceu Adley Lobato (MS)

Fernandinho Vieira (AM) e Marcel Gonçalves (MS) empataram