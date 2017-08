Confira como Keenan Cornelius finalizou para reinar no Chicago Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em ritmo frenético de competições, Keenan Cornelius brilhou mais uma vez nos EUA, agora no Chicago Open de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana.

A fera da Atos conquistou ouro em peso e absoluto na faixa-preta, e teve de superar grandes desafios para tal. Campeão no peso pesado ao estrangular John Gutta (Bonsai JJ) na final, Keenan venceu no absoluto ao bater Gutemberg Barbosa (GFTeam), que já havia conquistado mais cedo o ouro no super pesado.

Outros destaques no torneio ficaram para Catherine Perret (Checkmat), campeã peso e absoluto no feminino, Lucas Barbosa (Atos) campeão no peso meio-pesado e João Miyao (Cicero Costha), campeão no peso-pluma.

Confira abaixo a final de Keenan no peso pesado e em seguida os resultados completos da faixa-preta.

BLACK / Adult / Male / Light-Feather

1 – João Ricardo Bordignon Miyao – PSLPB Cicero Costha

2 – Alexis Alduncin Barragan – Renzo Gracie Mexico

3 – Anthony Joseph Ferro – Uflacker Academy

3 – Juan Lopes da Silva – Carlson Gracie Team

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

2 – Wallace Fernando Santos – Soul Fighter’s Chicago – IL – USA

3 – Bruce Guevara – Uflacker Academy

BLACK / Adult / Male / Light

1 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

2 – Jeffrey Timothy Cummings – Positive Balance Grappling

3 – Bricklin J. Welch – Team Redzovic

3 – Julio Cordova Reyes – Renzo Gracie Mexico

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Dante Leon – GF Team

2 – Eliezer David Raab Skaf – Ns Brotherhood

3 – Igor Matosinho de Paiva – Soul Fighter’s Chicago – IL – USA

3 – Oliver Leys Geddes – Roger Gracie Academy

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos Jiu-Jitsu

2 – Matthew W Leighton – Bonsai JJ – USA

3 – Joseph Nelson Hooker – Gracie Barra

BLACK / Adult / Male / Heavy

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – John B Gutta – Bonsai JJ – USA

3 – Ezra Zendt Lenon – Cavalo Team

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Gutemberg de Jesus Santos Pereira – GF Team

2 – Joshua Roy Hinger – Atos Jiu-Jitsu

3 – Steven J. Patterson – Brasa CTA

BLACK / Adult / Male / Open Class

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Gutemberg de Jesus Santos Pereira – GF Team

3 – Dante Leon – GF Team

3 – Joshua Roy Hinger – Atos Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Female / Light

1 – Laurah Elizabeth Hallock – GF Team

BLACK / Adult / Female / Medium-Heavy

1 – Catherine Fuhro Perret – CheckMat

BLACK / Adult / Female / Open Class

1 – Catherine Fuhro Perret – CheckMat

2 – Laurah Elizabeth Hallock – GF Team