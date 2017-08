Davi x Golias: Veja como o levinho técnico venceu um grandalhão no Jiu-Jitsu

Share it

Lutas entre atletas com grande diferença de altura e peso sempre chamam a atenção do público que anseia por bons duelos nos absolutos do Jiu-Jitsu. Uma dessas batalhas em que a técnica supera o tamanho nós podemos ver no exemplo a seguir.

Em um absoluto de kimono na faixa-roxa, o atleta de branco, certamente de categorias bem leves, encarou uma verdadeira fera vestia preto, com peso e altura superiores ao seu favor

Para superar a pedreira, o competidor menor teve que abusar da técnica. Após atacar no single-leg, o destemido levinho transitou para a lateral, buscou as costas, montou e estrangulou com o uso da lapela, para delírio daqueles que assistiram.

Confira o lance no vídeo abaixo, estude os movimentos usados para sobrepujar a adversidade e não se amedronte jamais!