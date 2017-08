Como perder peso no Jiu-Jitsu e no UFC, com Gilbert Durinho

Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu com e sem kimono na faixa-preta, Gilbert “Durinho” Burns pavimentou com sucesso a sua estrada rumo ao MMA. Depois de grandes atuações no começo de carreira, a fera chegou ao UFC e hoje figura entre os melhores no ranking peso leve do Ultimate.

Para chegar lá, Durinho passou por intensas provações, como melhorar a parte em pé, controlar o gás para atuar dentro da jaula e mudar seus hábitos alimentares. O corte de peso, existente no Jiu-Jitsu, é peça chave para atuar no esporte de luvinhas.

Com quedas mais volumosas no MMA, Durinho já passou por poucas e boas para bater o peso, e também não bater. A fera ressalta sem medos os tropeços que já teve no quesito, mas é isto que o torna um personagem ideal para o assunto. A intenção é que você, ávido e estudioso atleta do Jiu-Jitsu, aprenda com os acertos e erros de quem já esteve na mesma situação e tem experiência de sobra para dividir.

GRACIEMAG pediu para Durinho contar um pouco da sua rotina no tema, suas falhas e sucessos, e o caminho mais simples no ponto de vista do professor para você ter um corte de peso saudável e eficiente para sua próxima batalha.

Confira no vídeo abaixo e evolua sempre, assim como seus ídolos!