Confira as próximas etapas da Copa Prime de Jiu-Jitsu e conquiste sua vaga na Seleção Prime

Os atletas que sonham em disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu IBJJF em Long Beach, nos Estados Unidos, terão mais quatro oportunidades para atingirem esta meta, com o benefício de ter a passagem aérea custeada pela Seleção Prime de Jiu-Jitsu.

A disputa no Rio Grande do Sul pelo título de TOP Ranking Prime se une à cobiçada vaga na Seleção Prime para o Mundial IBJJF em 2018. O calendário de competições esta a todo vapor e ainda há muitas disputas pela frente, com mais de 180 pontos em jogo nas próximas etapas, agendadas para os dias 20 de Agosto (VI Etapa), 17 de Setembro (VII Etapa), 22 de Outubro (VIII Etapa) e 19 de Novembro (IX Etapa).

A VI Etapa Prime, em Porto Alegre no Parque Esportivo da PUCRS no dia 20 deste mês, já esta em seu último lote de inscrições com encerramento do prazo no próximo dia 15.

“Até o momento estamos com 630 atletas cadastrados pelo site e grandes nomes do esporte já confirmaram presença na competição, como Nicholas Meregali, Murilo Amaral, Fabio Alano e Giovanne Guedes, além dos Tops 2016 Gui Cleovan, Gabrile Oliveira, Gabriel Spiller e Samuel Arriechi. O interessante da Copa Prime é esse intercâmbio entre os atletas de alto rendimento e atletas iniciantes, veteranos, mestres de Jiu-Jitsu e a categoria de base. Essa troca de experiência é de grande relevância para os atletas e para o esporte como um todo. A evolução é constante, em cada etapa há um novo aprendizado e uma nova conquista”, afirma o faixa-preta Fernando Paradeda, diretor da Pro Sports.

Sobre a VII Etapa, o primeiro lote das inscrições com valor reduzido iniciará no 12 de agosto e se estenderá até 12 de setembro. A etapa, que dará sequência ao circuito de competições, terá como palco o Centro Poliesportivo La Salle, em Canoas, Rio Grande do Sul, no dia 17 de setembro.

Os interessados podem garantir presença nas competições através do site da Pro Sports, no www.prosportsbjj.com.

(Fonte: Assessoria de imprensa)