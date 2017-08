Vídeo: Insista no armlock e finalize com Keenan Cornelius no Jiu-Jitsu

Share it

A resiliência é uma das virtudes mais apreciadas num lutador de Jiu-Jitsu, seja para superar os obstáculos do tatame ou da vida. No caso de Keenan Cornelius, a definição da palavra foi exemplificada na final do Seattle Open de Jiu-Jitsu.

Depois de ficar um tempo encostado para recauchutar a carcaça, Keenan voltou com sede de vitórias, e no evento americano em questão encarou Mohammaed Mustafa pelo ouro no peso pesado. Depois da metade da luta, Keenan se embolou com o oponente na guarda de lapela que acabou com um bote no braço. O adversário resistiu bravamente, mas Keenan mudou a pegada, trocou a posição, fez nova transição e finalmente conseguiu esticar no armlock.

Confira no vídeo abaixo a insistência que valeu para finalizar e não desista jamais!