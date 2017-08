Veja quem está na frente no Ranking MEIAGUARDA 2017 no Ceará

Share it

O calendário do Ranking MEIAGUARDA no estado do Ceará está a todo vapor. Com o termino do primeiro semestre de competições, a classificação do concorrido prêmio já tem seus favoritos ao título de melhor do ano da temporada 2017.

Nomes como o tricampeão do ranking Talison Soares, e os faixas-pretas Aloisio Jr. e Napoleão Cavalcante, além do faixa-marrom Jonas Bruno e o pequeno Sergio Emanuel, que lidera tanto de kimono como sem kimono, brigam pelas cabeças.

Confira abaixo a tabela do ranking que há sete anos estimula e divulga os atletas do infantil ao sênior, e que no final do ano premiará 129 atletas.

Faixa-preta

1º Talison Soares (CheckMat)

2º Pedro Henrique (Evolution)

3º Italo Gonçalves (BD Team)

Faixa-marrom

1º Jonas Bruno (DBK)

2º Emerson Melo (Nova União)

3º João Paulo Fernandes (Kimura/Nova União)

Faixa-roxa

1º João Victor Machado (Nova União)

2º Davi Carlos (MG)

3º Davi Silva (ZR Team)

Faixa-azul

1º Lucas Brandão (CheckMat)

2º Lindisney Lima (Gracie Barra)

3º Edvando Jr (Checkmat)

Faixa-branca

1º Jonh Lenno Pereira (SAS)

2º Keven Nobre (MG)

3º Renne Uchoa (Checkmat)

Faixa-azul Juvenil

1º Macksuel Maciel (Checkmat)

2º Caio Levi (DBK)

3º Guilherme Cordeiro (Nova União)

Faixa-branca Juvenil

1º David Lima (BD Team)

2º Neto Diogenes (BTT)

3º Daniel Fernandes (DBK)

Submission

Preta

1º Almir Jr (DGT)

2º Alysson Bruno (Cicero Costha)

3º Helio Mourão (Gracie Barra)

Marrom

1º Vinicios Bezerra (Checkmat)

2º Jecton Panda (DGT)

3º Fabricio Gonzaga (Junior Samurai)

Roxa

1º Italo Ferreira (Pitbull Brothers)

2º Thyago Bezerra (HC)

3º João Mateus Granja (Corpo e Mente)

Azul

1º Gil Rodrigues (Checkmat)

2º William Sales (Nova União)

3º Robson Babau (ZR Team)

Branca

1º Emerson Pinheiro (Cicero Costha)

2º Roberto Sampaio (Gracie Barra)

3º Marney Max (Pitbull Brothers)

Juvenil

1º Caio Levi (DBK)

2º David Cunha (Checkmat)

3º Denilson Souza (Cicero Costha)

Master Geral

1º Gleyson Anderson (Gracie Barra)

2º Aloisio Jr (Ares)

3º Helio Mourão (Gracie Barra)

Faixa-preta

1º Aloisio Jr (BTT)

2º Helio Mourão (Gracie Barra)

3º Almir Jr (DGT)

Faixa-Marrom

1º Tammy França (Ares)

2º Samuel Falvão (GC-Pepey)

3º Junior Moura (Nova União)

Faixa-Roxa

1º Francisco Edney (Checkmat)

2º Pedro Dias (GC-Pepey)

3º Alan Nascimento (Checkmat)

Faixa-Azul

1º Gleyson Anderson (Gracie Barra)

2º Diego Silva (BD Team)

3º Marcos Maciel (Checkmat)

Faixa-Branca

1º Erickson Souza Barbosa (Nova União)

2º Sau Silva (Carlson Gracie)

3º Douglas Alves (Soul Fighters)

Kids

Infanto-Juvenil Coloridas

1º Alisson Silva (DGT)

2º Felipe Carlos (MG)

3º Kauan Melo (Chekmat)

Infanto-Juvenil Faixa-branca

1º Paulo Victor Spessirits (Nova União)

2º Pablo Yan (BD Team)

3º Francisco Wallison (Cicero Costha)

Infantil Colorida

1º Sergio Emanoel (BD Team)

2º Matheus Vinicius (Cicero Costha)

3º Victor Sadraque (BD Team)

Infantil Faixa-branca

1º João Marcelo (Checkmat)

2º Luiz Claudio (Soul Fighters)

3º Kayki Teixeira (Soul Fighters)

Kids Feminino

Infanto-Juvenil Coloridas

1º Vitoria Bianca (Gracie Barra)

2º Kauane Virna (BD Team)

3º Isabelly Kilvia (Gracie Barra)

Infanto-Juvenil Faixa-branca

1º Anna França (Cicero Costha)

2º Maria Clara dos Santos (Checkmat)

3º Nicole Emilly (Gracie Barra)

Infantil Colorida

1º Nicoly Almeida (Cicero Costha)

2º Bianca Rodrigues (Checkmat)

3º Hilary Gonzaga (BD Team)

Infantil Faixa-branca

1º Emmily Lobo (Gracie Barra)

2º Penelope Silva (BD Team)

3º Geovana Lobo (Gracie Barra)



Sênior

Geral

1º Vinicius Aguiar (DBK)

2º Vagner Cordeiro (SAS)

3º Napoleão Cavalcante (BD Team)

Faixa-Preta

1º Napoleão Cavalcante (BD Team)

2º Iranildo Gigante (GC-Pepey)

3º Blasco Luiz (Checkmat-RN)

Faixa-Marrom

1º Fabio Cavalcante (Nova União)

2º Ygor Saraiva (Nova União)

3º Edilson Sales (Checkmat)

Faixa-Roxa

1º Vagner Cordeiro (SAS)

2º Edgladson Furtado (Checkmat)

3º Flavio Regis (Checkmat) –

Faixa-azul

1º Gildenio Fernandes (Carlson Gracie)

2º Danyel do Vale (Darcio Lira)

3º Fabiano Trindade (Soul Fighters)

Faixa-Branca

1º Vinicius Aguiar (DBK)

2º Paulo Eduardo Paz (Marcos Moreno)

3º Luciano Guedes (DBK)

Submission

Master

1º Deivid Nascimento (BFC)

2º Giobatta Ragni (Global Fight)

3º Samuel Falcão (GC-Pepey)

Sênior

1º Flavio Cantarele (BFC)

2º Blasco Luiz (Checkmat)

3º Hermes França (Global Fight)

Feminino

1ª Leidiane Regis (Checkmat)

2º Welen Gabriele (BFC)

3º Anna Vyrginia (Maurilio Touro)

Feminino

Geral

1º Welen Gabriele (BFC)

2º Day Sousa (Soul Fighters)

3º Taiane Fragassi (Corpo e Mente)

Faixa-preta

1º Juliana Bezerra (Checkmat)

Faixa-marrom

1º Juliana Gomes (Global Fight)

3º Thamires Castro (GC-Pepey)

Faixa-roxa

1º Alinny Moraes (Cicero Costha)

2º Janaina Maia (SAS)

3º Daniela Sleiman (Nova União)

Faixa-Azul

1º Day Sousa (Soul Fighters)

2º Taiane Fragassi (Corpo e Mente)

3º Julia Joyce (Gracie Barra)

Faixa-Branca

1º Welen Gabroele (BFC)

2º Jeanne Rafaelly (BD Team)

3º Vitoria Raya (DBK)