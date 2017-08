Jiu-Jitsu: O treino de Raphael Abi-Rihan e Carlson Gracie Jr. na reinauguração da Toca dos Cachorros

Share it

Nosso professor GMI Raphael Abi-Rihan reinaugurou sua academia de Jiu-Jitsu na noite desta terça-feira, dia 8, com a presença de mais de cem alunos em seu novo dojô, que foi ampliado para 145 metros quadrados e trocou a cor verde pelo azul com divisões de áreas de luta em amarelo.

Além de seus alunos, estavam presentes alguns convidados renomados, como os faixas-vermelhas Reyson Graie e Álvaro Barreto, os professores Carlson Gracie Jr. e Manimal, os campeões mundiais absolutos Amaury Bitetti e Rodrigo Comprido, juntamente de Helvecio Penna, o GMI Cleiber Maia e outros expoentes da nossa arte marcial.

A academia de Abi-Rihan, carinhosamente apelidada de “Toca dos Cachorros”, fica no Clube Monte Líbano, no Rio de Janeiro, à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, já no bairro do Leblon. A reforma, que durou cerca de um mês, ainda renovou a iluminação e a parte de ventilação do dojô.

Muito emocionado com o evento, o professor declarou que estava vivendo um dos dias mais felizes de sua vida e abriu o tatame para treino livre a quem quisesse experimentar as novas instalações. Mais de vinte duplas se embolaram no amplo dojô, e entre elas estava Abi-Rihan, que fez questão de convidar seu amigo Carlson Gracie Jr. para um treininho, com prazer registrado pela equipe GRACIEMAG com exclusividade, como você pode conferir no vídeo abaixo!