Jiu-Jitsu: Veja a chave de panturrilha que funcionou no WOCS 46

De volta ao cenário do MMA nacional em seu formato original, o Watch Out Combat Show (WOCS), um dos eventos mais tradicionais do país, realizou um grande card na noite do último sábado, dia 5, no Rio de Janeiro, em sua 46ª edição.

Mesmo com o triângulo de mão aplicado pelo ex-TUF Brasil Márcio Pedra na luta principal, outra finalização chamou a atenção no evento.

Jadison Dimitry, da equipe Hard Fight, passava por certa dificuldade por baixo no solo, ao receber golpes duros de Jeferson Correa. Contudo, Jadison apostou no seu Jiu-Jitsu para vencer, e vislumbrou, após embolar as pernas do adversário, a pegada que lhe faria vencedor: buscou o tronco do adversário e finalizou numa dolorosa chave de panturrilha.

Confira o lance no vídeo abaixo!