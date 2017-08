Isaque Bahiense analisa superluta contra Espen Mathiesen na Copa Podio de Jiu-Jitsu

Share it

Rei do GP dos Leves da Copa Podio, título conquistado em fevereiro deste ano, Isaque Bahiense retorna ao evento para uma superluta contra Espen Mathiesen, vice-campeão do GP dos Leves. O duelo, marcado para o GP de Pesos Médios, que rola no próximo sábado, dia 12 em Manaus, terá duração de 10 minutos e permite apenas pontos ou finalização.

Isaque, 21 anos, garante que mudou desde a sua conquista principal dentro da Copa Podio. Agora, o jovem faixa-preta da Alliance sente que está mais maduro e pronto para soltar o jogo, até se for preciso fazer guarda.

“Amadureci e aprendi muito. Meu jogo é muito explosivo e sempre atuo bastante por cima, mas quando cheguei na faixa-preta eu abri o leque de variações para o meu jogo. Agora eu também faço guarda, sei me movimentar bem por baixo e já provei isso em algumas lutas. Contudo, minha prioridade é sempre usar meu jogo explosivo, minimizar de todas as formas a movimentação do meu oponente”, conta Isaque, que aproveitou ainda para destrinchar a nova batalha contra o guardeiro norueguês, Espen. Na primeiro confronto, ainda pelo GP dos Leves, Isaque saiu vencedor nos pontos.

“Será um duelo com mais movimentação e bonito de se ver da minha parte, tivemos tempo para nos preparar e estudar. 10 minutos é um longo tempo e, algumas vezes, esperamos muito para fazer algo, sempre pensando: ‘ainda falta muito tempo.’ Esperar muito para fazer, às vezes, pode custar caro!”

Ser o atual campeão do Grand Prix de Pesos Leves não deixa Isaque pressionado para os próximos desafios.

“Nada me pressiona e tudo o que aconteceu ficou no passado. Hoje trabalho para ser melhor a cada dia e superar meus futuros desafios. É dormir e acordar para ser campeão. Meu objetivo no Jiu-Jitsu é conquistar os títulos principais, conhecer a minha melhor versão e pode ajudar na evolução do Jiu Jitsu”, conta.

Isaque também aproveitou para dar sua opinião sobre o GP dos Médios e apostou em dois atletas que, talvez, façam a final pela taça de campeão.

“O GP está bem equilibrado. Eu acredito que essa final será Felipe Trovo x DJ Jackson”, encerra.

(Fonte: Assessoria de imprensa)