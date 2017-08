Vídeo: Bibiano Fernandes finaliza com o Jiu-Jitsu e defende cinturão no One FC 58

Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu e rei do peso-galo na Asia, Bibiano Fernandes mais uma vez fez bonito no One FC, agora na edição de número 58 do evento, realizada em Macau, na China, no último sábado, dia 5.

Estrela da luta principal, a fera encarou Andrew Leone, e precisou de pouco mais de um minuto para liquidar a fatura e defender com sucesso o seu cinturão.

Com uma forte joelhada, Bibiano levou Andrew ao solo e rapidamente ganhou as costas. Após uma sequência de socos e a resistência do adversário, e também do árbitro para encerrar a disputa, Bibiano atacou com sua melhor arma: o Jiu-Jitsu. O craque tratou de passar o braço com facilidade pelo pescoço do oponente e assim finalizou com um estrangulamento.

Na mesma noite, Adriano Moraes venceu sua revanche contra Kairat Akhmetov, até então campeão do peso mosca, e ficou com o cinturão da categoria, após superar o quirguistanês com propriedade na decisão dos jurados.

Confira abaixo o lance campeão de Bibiano Fernandes!