Dimitrius Souza e Fernanda Mazzelli faturam ouro duplo no Vitória Open de Jiu-Jitsu

Share it

Sempre em expansão, o tour de Opens da IBJJF colocou mais um estado em seu currículo. O público do Espírito Santo pode presenciar o melhor do Jiu-Jitsu no Vitória Open, em sua primeira edição, no último final de semana.

Nas disputas de kimono, no faixa-preta adulto, brilharam os favoritos Dimitrius Souza (Alliance) e Fernanda Mazzelli (Striker JJ), ambos com a conquista do título tanto no peso quanto no absoluto.

No masculino, Dimitrius reinou no topo do pódio no peso pesado, ao superar Jhonatan Pio (Halavanca JJ) em sua primeira final de kimono. No absoluto, a fera partiu para cima de Admilson Gobi (Lloyd Irvin), que já havia faturado o ouro no pesadíssimo. Dimitrius impôs o seu jogo e conseguiu a vitória para voltar com duas medalhas douradas na mochila.

Entre as mulheres, foi a vez de Mazzelli brilhar. Primeiro, bateu Mariane Souza (GFTeam) no pesado, e na disputa do absoluto, venceu Ariane Guarnier (Checkmat), contabilizando seu segundo topo de pódio na disputa.

Outros destaques na disputa de kimono ficaram para nossos GMIs Cláudio Caloquinha (Gracie Barra BH), campeão no adulto peso médio, e Juninho Boi (FF Team) que levou o ouro no master 1 super pesado.

Já no domingo de duelos sem kimono, os campeões de peso e absoluto foram Marcos Junior (GFTeam), campeão no pesado e no peso aberto; e Cláudia Doval (De La Riva), que faturou tanto o absoluto quanto o peso pesado. Também no sem kimono, nosso GMI Cláudio Caloquinha brilhou, e mordeu mais um ouro, desta vez entre os meio-pesados.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta!

Kimono

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Bruno David Fonseca – GF Team

2 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

3 – Hélio Xavier dos Santos – GF Team Recreio

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Talison Soares Costa – CheckMat

2 – Victor de Matos – Zenith BJJ

3 – Carlos Alberto Makla Filho – BTT

3 – Mateus Carvalho Garcia – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Claudio de Mattos Cardoso – Gracie Barra

2 – Pedro Paulo Campi Agrizzi – Striker JJ

3 – André Luiz Cantanhede de Almeida – Soul Fighters BJJ

3 – Antonio Matheus Caldas Palagano – Nova União

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Romulo de Souza Azevedo – Vitor Shaolin BJJ

2 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

3 – Cesar Augusto Mendes Wanderley – CheckMat

3 – Christofer Biude Moreira Feijó – CheckMat

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Jhonathan Pio – Halavanca BJJ Brasil

3 – Gildásio Sant’anna de Oliveira – Instituto Reação JJ

3 – Hebert Penido das Dores Junior – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Max dos Santos Gimenis – GF Team

2 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Alisson Ferraz de Oliveira – Gracie Barra

3 – Rodrigo Meira – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Admilson Gobi Junior – Team Lloyd Irvin

2 – Thiago Gaia T. Oliveira Marques – GF Team

3 – Antonio de Padua Assef N. Nascimento – GF Team

3 – Diego Ballouta Cardoso Braz – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Admilson Gobi Junior – Team Lloyd Irvin

3 – Cesar Augusto Mendes Wanderley – CheckMat

3 – Max dos Santos Gimenis – GF Team

PRETA / Adulto / Feminino / Pena

1 – Eloisa Alexandre Souto – GF Team

PRETA / Adulto / Feminino / Leve

1 – Ariane Pereira Guarnier – CheckMat

2 – Juliana Costa Simoes – CheckMat

PRETA / Adulto / Feminino / Médio

1 – Líbia Christal Alves Gonçalves – Braziliam Power Team – Brazil

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado

1 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio – Striker JJ

2 – Mariane Nunes de Souza – GF Team

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio – Striker JJ

2 – Ariane Pereira Guarnier – CheckMat

3 – Líbia Christal Alves Gonçalves – Braziliam Power Team – Brazil