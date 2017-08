Jiu-Jitsu: Estude o ajuste da kimura com a finalização de Rani Yahya no UFC México

Share it

O card do UFC México, realizado no último sábado, dia 5, veio recheado de caras novas da organização. Contudo, um veterano casca-grossa foi destaque ao usar seu fino Jiu-Jitsu para vencer.

Rani Yahya, brasuca faixa-preta da equipe Constrictor e atleta do UFC desde 2011, confirmou sua boa fase no card preliminar do evento. Ele, que acumula cinco vitórias em suas seis últimas lutas, usou a kimura para bater Henry Briones logo no início do primeiro assalto.

Depois de controlar da meia-guarda por cima, Rani estabilizou e vislumbrou o braço que lhe daria a vitória. Após rápida transição para melhorar as pegadas, Rani deu o bote certo, dobrou o braço do adversário e recebeu os três tapinhas que anunciavam o sucesso.

E para você, que quer melhorar o seu ajuste da posição, confira em detalhes a finalização no vídeo abaixo, mantenha a atenção nos movimentos e aprimore sua técnica!

UFC México

Cidade do México, MX

05 de agosto de 2017

Sergio Pettis venceu Brando Moreno na decisão unânime dos jurados

Alexa Grasso venceu Randa Markos na decisão dividida dos jurados

Niko Price venceu Alan Jouban por nocaute técnico a 1min44s do R1

Humberto Bandenay nocauteou Martin Bravo aos 26s do R1

Sam Alvey venceu Rashad Evans na decisão dividida dos jurados

Alejandro Perez venceu Andre Soukhamthath na decisão dividida dos jurados

Card preliminar

Jack Hermansson venceu Bradley Scott por nocaute técnico aos 3min50s do R1

Dustin Ortiz nocauteou Hector Sandoval aos 15s do R1

Rani Yahya finalizou Enrique Briones na kimura aos 2min01s do R1

Jose Quiñonez venceu Diego Rivas na decisão unânime dos jurados

Joseph Morales finalizou Roberto Sanchez no mata-leão aos 3min56s do R1

Jordan Rinaldi finalizou Álvaro Herrera por finalização aos 2min01s do R1