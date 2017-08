Uma das mais tradicionais academias de Jiu-Jitsu, Gracie Humaitá agora é GMI

Share it

Sempre com a intenção de oferecer aos seus leitores as melhores referências em academia de Jiu-Jitsu, o programa Graciemag Indica colocou mais uma grande equipe em seu plantel de parceiras.

A Gracie Humaitá, fundada pelo grande mestre Helio Gracie, hoje tocada pelos mestres Royler Gracie e Rolker Gracie, acaba de se filiar ao quadro de GMI com sua filial em Ramos, liderada pelo professor Carlos Wilson.

A academia, localizada no Rio de Janeiro, na rua Leopoldina Rego, número 54, está pronta para receber novos alunos na região, com a devida chancela de GRACIEMAG.

Confira no vídeo abaixo uma das posições preferidas do faixa-preta Carlos Wilson, no qual ele raspa o adversário com facilidade na guarda aberta. Assista, estude e procure uma academia credenciada próxima de você!