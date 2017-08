A queda e o estrangulamento de Yuri Simões no San Jose Open de Jiu-Jitsu

Share it

Grandes nomes do Jiu-Jitsu entraram em ação no San Jose Open, evento da IBJJF realizado na Califa. Um desses nomes foi Yuri Simões. A fera da equipe Caio Terra Association faturou ouro duplo na disputa, ao bater todos os seus adversários tanto no peso pesadíssimo quanto no absoluto.

Para vencer na categoria de peso, Yuri superou Felipe Abad Cabral, em duelo que durou pouco mais de um minuto. Com um kata guruma bem aplicado e boa transição par as costas, Yuri chegou no estrangulamento que lhe rendeu o primeiro ouro do torneio.

Confira o lance e estude a técnica no vídeo abaixo!