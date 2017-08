Rodolfo Vieira e Bruno Malfacine entram em ação no Shooto Brasil, no Rio de Janeiro

Share it

Dupla de campeões mundiais de Jiu-Jitsu e atletas da ATT, Rodolfo Vieira e Bruno Malfacine já tem destino marcado para atuar no MMA ainda neste mês. As feras do tatame vão calçar as luvinhas e entrar em ação no Shooto Brazil, que rola no Rio de Janeiro, no próximo dia 27 de agosto. As informações são do MMA Fighting.

Malfacine, nove vezes campeão mundial na faixa-preta entre os pesos-galos, fará sua estreia no MMA no evento em questão. Seu adversário será Romário “Maranhão” Garcia, da equipe Relma Combat, que tem no cartel apenas uma derrota.

Já Rodolfo, que fez sua estreia no Arzalet Fighting Globe Championship, em abril deste ano, encara Natalício “Mototaxista” Filho, atleta da equipe Nabruta, que tem no cartel quatro vitórias e duas derrotas, estas contabilizadas em seus dois últimos duelos.

