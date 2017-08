Jiu-Jitsu: Avance da meia-guarda e finalize pelas costas com o GMI Paulo Packer

Share it

Nossa GMI em Blumenau, Santa Catarina, a Packer Team conta com uma equipe de profissionais experientes no Jiu-Jitsu e no judô, sempre prontos a ensinar belos detalhes para você aprimorar o seu jogo.

Para mostrar um pouco deste conhecimento, o professor Paulo Packer gravou uma de suas opções da meia-guarda, no qual ele utiliza a lapela do oponente para chegar nas costas e finalizar com um estrangulamento.

Parece complicado de imaginar, mas o faixa-preta mostra passo a passo a transição no vídeo abaixo, para que você, estudioso leitor, possa acompanhar com detalhes e incluir esta manha no seu jogo.

Assista, absorva os detalhes e mantenha sempre uma carta a mais na sua manga!