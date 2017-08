Marcio Pé de Pano é a “velha guarda” no Grand Prix de Jiu-Jitsu da IBJJF em agosto

Share it

Depois que Roger Gracie anunciou sua aposentadoria dos tatames, a organização do IBJJF Pro League GP, evento que paga 40 mil dólares ao campeão, ficou com um “buraco” e tanto para tapar: quem seria o substituto do mito decacampeão mundial de Jiu-Jitsu, dono de três ouros absolutos e sete ouros no peso?

O substituto foi anunciado nessa terça-feira: um faixa-preta dono de uma guarda poderosíssima, e também bom passador, que já dominou o absoluto em seus tempos áureos, e hoje é um comentarista sem papas na língua em debates pela internet. Pois é hora de Marcio Cruz, o Pé de Pano, voltar a atirar de dentro da área de luta, agora que ele foi selecionado como o oitavo participante do grandioso GP dos Pesos Pesados do dia 26 de agosto, em Las Vegas.

A missão de fazer bonito não será simples, mas cai bem para um atleta que sempre gostou de grandes desafios. Pé de Pano, que para quem não lembra passou a guarda e venceu Roger na final do Mundial em 2003. Recentemente, Pé venceu Gabriel Napão em superluta em Abu Dhabi. Pela IBJJF, Pé de Pano perdeu para Xande Ribeiro na decisão em superluta em 2015, e venceu Rodrigo Comprido no ano passado.

O professor carioca radicado nos EUA disputa o título do Grand Prix contra sete faixas-pretas de respeito: Marcus Buchecha (Checkmat), Leandro Lo (NS Brotherhood), André Galvão (Atos JJ), João Gabriel Rocha (Soul Fighters), Dimi Souza (Alliance), Ricardo Evangelista (GFTeam/Abu Dhabi) e Mahamed Aly (Lloyd Irvin). O vice também fatura um prêmio em dinheiro, no valor de 10 mil dólares.

Campeão mundial em 2017, Erberth Santos também desejava a vaga aberta por Roger, mas acabou preterido pela organização, já que André Galvão, de sua equipe, já havia aceitado o convite. O evento será no Evexia Fit Fest de Vegas, palco do Mundial de Masters no mesmo fim de semana.

