Definidos grupos do Grand Prix dos Médios na Copa Podio em Manaus

Inspirado no encontro das águas do Amazonas, o próximo GP da Copa Podio de Jiu-Jitsu será dividido em dois grupos: Rio Negro (o grupo dos faixas-preta) e Solimões (o dos faixas-marrons).

Presidente da Copa Podio, Jeferson Mayca anunciou nesta terça, 1º de agosto, a divisão dos dez atletas selecionados para o Grand Prix dos Pesos Médios. O evento será no dia 12 de agosto, a partir das 18h, na Arena Amadeu Teixeira, Centro Oeste de Manaus.

No grupo Rio Solimões estão os marrons Fellipe Trovo (BRA), Ruben Caveira (Angola), Fellipe Andrew (BRA), Gustavo “Braguinha” (BRA) e Jonnatas Gracie (BRA). Já o grupo Rio Negro será formado pelos faixas-pretas DJ Jackson (EUA), Tommy Langaker (NOR), William Dias (AUS), Hugo Marques (BRA) e Kywan Gracie (BRA).

Os atletas vão lutar em sistema de rodízio, todos contra todos, dentro do seu grupo – cada vitória por finalização rende cinco pontos na tabela; vitória por pontos rende três pontos; vencer nas vantagens rende dois pontos; e o empate vale um ponto.

Os dois atletas com o maior número de pontos de cada grupo se classificam para as semifinais, sendo os critérios de desempate, por ordem de prioridade: confronto direto, quantidade de finalizações, saldo de pontos obtidos no placar em todos os combates e, em última instância, nova luta entre os atletas empatados.

Ingressos e como assistir

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento www.copapodio.com, e variam de 50 a 120 reais, com direito a mesas de área vip. Para assistir pela internet, visite o site http://www.fighteria.tv/produtos/ e garanta seu pacote.

Confira a seguir o card completo do evento:

GP dos Médios

Arena Amadeu Teixeira, Manaus, Amazonas

Sábado, 12 de agosto de 2017

Horário: 18 horas (portões abrem 16h30)

Desafio Kids

Team Isaque vs Team Espen

– Marquinho Carvalho (AM) vs Pedro Borges (RJ)

– David John (AM) vs Cole Abate (EUA)

– Cauã Leonor (RJ) vs Yago Baía (AM)

– Arthur Elisson (PB) vs Henrique Gabriel (AM)

– Frankie Zambada (EUA) vs Davi Guimarães (AM)

– Efrain Manoel (AM) vs Marlon Silva (RJ)

Luta de Abertura

– Victor Neves (AM) vs Fernando Toshio (GO)

Desafio de Equipes : Caboclos vs Pantaneiros

– Xande Ribeiro (AM) vs Roberto Cyborg (MS)

– Eduardo Inojosa (AM) vs Paulo Azambuja (MS)

– André Júlio (AM) vs Adley Lobato (MS)

– Fernandinho Vieira (AM) vs Marcel Gonçalves (MS)

Disputa do Grand Prix (até 88 kg):

Grupo Rio Solimões

– Fellipe Trovo (BRA)

– Ruben Caveira (ANG)

– Fellipe Andrew (BRA)

– Gustavo “Braguinha” (BRA)

– Jonnatas Gracie (BRA)

Grupo Rio Negro

–DJ Jackson (USA)

-Tommy Langaker (NOR)

-William Dias (AUS)

-Hugo Marques (BRA)

-Kywan Gracie (BRA)

Luta Especial (Sub-Only):

– Isaque Bahiense (BRA) vs Espen Mathiesen (NOR)