Vídeo: Aprenda a persistir no triângulo no Jiu-Jitsu, com Claudia Doval

Fera da De La Riva Jiu-Jitsu, a campeã mundial Cláudia Doval segue em ritmo frenético de competição após o ouro na Califórnia.

Em uma de suas competições recentes, a casca-grossa encarou o desafio do New York Summer Open da IBJJF, e brilhou na divisão de meio-pesados na faixa-preta adulto.

Na disputa do título, Cláudia encarou Karen Peterson, e um bote surpresa no triângulo, com técnica apurada na guarda, definiu o destino do combate e a vitória para a fera.

Confira o lance no vídeo abaixo, estude os detalhes e aprenda com os melhores!