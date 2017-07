Vídeo: Yuri Simões fatura ouro duplo no San Jose Open de Jiu-Jitsu

Share it

Além do UFC 214, o estado da Califórnia recebeu também neste final de semana o San Jose Open, evento que reuniu grandes nomes do Jiu-Jitsu internacional em duelos de tirar o fôlego.

Na disputa do faixa-preta adulto, Yuri Simões fez seu retorno às competições com sucesso. A fera da equipe Caio Terra faturou ouro duplo no torneio e mostrou que seu forte ritmo de luta ainda está em dia.

Para brilhar no pesadíssimo, Yuri venceu Felipe Cabral (Ares JJ), para em seguida se jogar de cabeça no absoluto. Na final do aberto, encarou e bateu o duro Victo Silvério (Gracie Barra) para garantir o segundo ouro na disputa.

Ainda no campeonato, nomes como Caio Terra (CTA), Lucas Hulk (Atos) e Gabriel Timbó (BTT) também conquistaram o lugar mais alto do pódio.

Confira abaixo a final do absoluto e em seguida os resultados!

BLACK / Adult / Male / Light-Feather

1 – Caio Terra – Caio Terra Association

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Joe Hisataka Frederick Chiaki Scovel – Ralph Gracie Jiu Jitsu

2 – Brandon Woodly Walensky – Clark Gracie Jiu Jitsu Academy

3 – Jose Luis Alvarez Albor – Renzo Gracie Mexico

3 – Manuel Alejandro Moreno Macias – Ares BJJ

BLACK / Adult / Male / Light

1 – Francisco Antonio Iturralde Lara – Del Mar Jiu-Jitsu Club

2 – Breno Henrique Abreu Bittencourt – Ares BJJ

3 – Scott Richard Thometz – SBG International (SBGI)

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Nathan Albrecht Mendelsohn – Coalition 95

2 – Victor Silverio Santos – Gracie Barra

3 – Igor Matosinho de Paiva – Soul Fighters BJJ Tijuca

3 – Johnny Joachin Tama Apolinario – Alliance

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Lucas Daniel Silva Barbosa – Atos JJ Rio Claro

2 – Ross Daniel Keeping – Gracie Humaita Las Vegas

3 – Ronald A. Keslar Jr. – CheckMat

BLACK / Adult / Male / Heavy

1 – Gabriel Procópio da Fonseca – Brazilian Top Team

2 – Michael Nelson Martinez – Cleber Jiu Jitsu

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Omar Sabha – Brazilian Top Team

2 – Richard Selmar Bothun – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Yuri Costa Simões M. da Silva – Caio Terra Association

2 – Felipe Cabral Pinheiro Abad – Ares BJJ

BLACK / Adult / Male / Open Class

1 – Yuri Costa Simões M. da Silva – Caio Terra Association

2 – Victor Silverio Santos – Gracie Barra

3 – Breno Henrique Abreu Bittencourt – Ares BJJ

3 – Omar Sabha – Brazilian Top Team

BLACK / Adult / Female / Middle

1 – Sábatha Laís dos Santos – Ryan Gracie Team B

BLACK / Adult / Female / Open Class