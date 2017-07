Confira os GMIs que fizeram bonito no Internacional Master de Jiu-Jitsu

Share it

Sempre recheada de feras, nossa lista de professores GMIs conta também com craques competidores. Exemplo prático desta força foi apresentado no Internacional Master da IBJJF, realizado no último final de semana, no Tijuca Tênis Clube. Uma legião de veteranos cascas-grossas estiveram no evento, e nossos afiliados mais uma vez brilharam.

Como é o caso do professor Guilherme Iunes da Gracie Barra Recreio. A fera encarou uma chave com mais de 30 atletas, e se saiu melhor no master 1 peso leve, categoria esta que contou inclusive com José Aldo Junior, ex-campeão do UFC. Iunes, para garantir o ouro, bateu o algoz de Aldo na semifinal e na finalíssima encarou e bateu Vagner Azevedo (Checkmat) para garantir o lugar mais alto do pódio.

Ainda no master 1, outra fera brava que brilhou foi Alberto Ramos, nosso GMI da GFTeam Cachambi. Depois de bela campanha com ouro no Gracie Pro na semana anterior, o professor voltou forte para o Internacional de Masters e garantiu mais um ouro no currículo, ao superar Diogo Almeida (Almeida JJ) na final do peso pesado.

No master 2, o campeão de destaque foi Arthur Cézar “Gogó”, nosso GMI na GFTeam Cascadura. O professor ficou com o ouro no pesadíssimo ao vencer Luis Fernandes (Nova União) e depois ainda teve pique para se jogar no absoluto, no qual mordeu o bronze.

Outro GMI que encarou fortes batalhas foi Roberto Godoi. Líder da equipe paulista G13, o veterano casca-groossa mordeu o bronze na divisão de master 3 nos pesos pesados, categoria vencida pelo professor Serginho Miranda (GFTeam) que se despediu dos tatames na competição após longos anos de luta.

Confira abaixo a lista de faixas-pretas campeões no Internacional de Masters!

PRETA / Master 1 / Masculino / Galo

1 – Juan Lopes da Silva – PRM Team

2 – Paulo Humberto Rafael Pizziali – Nova União

3 – Anderson Augusto Sarris – Centro de Treinamento Maringá

3 – Tharcisio Luiz Teixeira B. Silva – Alliance

PRETA / Master 1 / Masculino / Pluma

1 – Douglas Rufino da Silva – Caio Terra Association Brasil

2 – Narcisio Villaça – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Francielio Fernandes da Costa – Alliance

3 – Victor Lucas Navarro Toledo – Gracie Barra

PRETA / Master 1 / Masculino / Pena

1 – Rafael Porto da Costa – 014RBJJ

2 – Marcelo dos Santos Silva – Marcelo Galo Jiu-Jitsu

3 – Anderson Estevão Magon – CheckMat

3 – Thiago Otávio Cecchi Paraguassu – Nova União

PRETA / Master 1 / Masculino / Leve

1 – Guilherme Ferreira Iunes – Gracie Barra

2 – Vagner Nascimento de Azevedo Jr – CheckMat

3 – Antonio Roberto Crivelari Jr – CheckMat

3 – Genes Martins de Freitas Neto – Neto Fight Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Médio

1 – Elfrankli Araruna de Souza – Pablo Silva BJJ – ZR Team

2 – Heverson Luiz dos Santos Oliveira – 014RBJJ

3 – Eduardo Lustosa Silva – João Roque JJ

3 – Ericson Dias Lima – Nova União

PRETA / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Luis Carlos Marques Damasceno – ESJJ (Excelence School of Jiu-Jitsu)

2 – Paulo Cesar Schauffler de Oliveira – Rilion Gracie JJ

3 – Bruno Batista de Aquino – Gracie Humaita

3 – Edjonson Rodrigues de Andrade – Nova União

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesado

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Diogo Almeida Silva – JFC Almeida JJ

3 – Frederico Bizam Blum – Rilion Gracie Balneário Camboriú

3 – Marcelo da Silva Bernardo – Brazilian Power Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Alan Regis de Assis – Academia Tatuapu Team

2 – Hélio Timbo Mourão – Gracie Barra

3 – Leandro Soares da Silva – Companhia Jiu-Jitsu

3 – Leonardo da Costa Maciel – GF Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Thiago Gaia T. Oliveira Marques – GF Team

2 – Daniel Sobreira Galdino – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Caio Rocha Vieira – Gracie Barra

3 – Fernando Fernandes Gomes Macedo – Ryan Gracie Team B

PRETA / Master 1 / Masculino / Absoluto

1 – Thiago Gaia T. Oliveira Marques – GF Team

2 – Leonardo da Costa Maciel – GF Team

3 – Daniel Sobreira Galdino – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Marcelo da Silva Bernardo – Brazilian Power Team

PRETA / Master 1 / Feminino / Pena

1 – Andressa Lídia de Souza – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Denise Macêdo de Almeida Campos – Boca Team

PRETA / Master 1 / Feminino / Leve

1 – Vanessa Maria Silva de Oliveira – Gracie Barra

2 – Ariane Pereira Guarnier – CheckMat

3 – Patrícia Inácio Alves – GF Team

PRETA / Master 1 / Feminino / Médio

1 – Joslea Silva Rodrigues – CONSTRICTOR TEAM

2 – Tatiana Silva Cordeiro – Willcox Team

PRETA / Master 1 / Feminino / Super Pesado

1 – Luana Beatriz Gomes Fiquene – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Ana Paula Condutta – Zenith BJJ

PRETA / Master 1 / Feminino / Absoluto

1 – Luana Beatriz Gomes Fiquene – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Denise Macêdo de Almeida Campos – Boca Team

3 – Andressa Lídia de Souza – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Ariane Pereira Guarnier – CheckMat

PRETA / Master 2 / Masculino / Galo

1 – Bruno Cesar Gomes da Silva Moreno – Nova União

2 – Jesus Alberto de Almeida Ferreira – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Pluma

1 – Sergio Alexandre L. Capella Junior – Nova União

2 – Bruno Ferreira Casquilha – De La Riva JJ

3 – Bruno Vinicius Setta Lagares – De La Riva JJ

3 – Igor Rodrigues dos Santos – CheckMat

PRETA / Master 2 / Masculino / Pena

1 – Vugner Amador da Silva – Nova União

2 – João Rafael Rodrigues Carvalho – Qatar BJJ – Brasil

3 – Antonio Marcio Della Motta – Núcleo JJ

3 – Carlos Eduardo Enes Raymundo – GF Team

PRETA / Master 2 / Masculino / Leve

1 – Fábio Valentino de Assis – A2 Jiu-Jitsu

2 – Diego Asenjo de Paula – Nova Geração

3 – Edson Diniz Fidelis – Infight JJ

3 – Teofilo Said – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Médio

1 – Adriano Ferreira Araujo e Silva – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Leonardo Souza Melo – Nova União

3 – Claudio Roberto Souza da Silva – Ac. Atitude – Acre

3 – Jose Edson Guimaraes Sales – Clube Orley Lobato

PRETA / Master 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Eder de Souza Persiliano – DDR JJ

2 – Paulo Ricardo de Carvalho – NBJJ

3 – Raphael Xavier Abi-Rihan – Família Abi-Rihan Jiu-Jitsu

3 – Vinicius Franklin de Carvalho – Gracie Barra

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesado

1 – Percio Gonçalves – G13 BJJ

2 – Andre Machado Bastos – Nova União

3 – Fabricio do Couto de Araujo – 014RBJJ

3 – Washington Luis Theodoro – Soul Fighters BJJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Arthur Cesar Sampaio Jacintho – GF Team

2 – Luiz Fernando Fernandes – Nova União

3 – Renato Rodrigues Fraga – GF Team

3 – Vagner Luiz de Souza Barbosa – Infight JJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Samuel Ferronato de Lima – Alliance

2 – Andre Luiz G. Pimenta Barreira – Nova União

3 – Edson Francisco de Paula Junior – PSLPB Cicero Costha B

3 – Paulo Alexandre de Souza – BTT

PRETA / Master 2 / Masculino / Absoluto

1 – Adriano Ferreira Araujo e Silva – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Renato Rodrigues Fraga – GF Team

3 – Arthur Cesar Sampaio Jacintho – GF Team

3 – Vinicius Franklin de Carvalho – Gracie Barra

PRETA / Master 2 / Feminino / Leve

1 – Melissa Anne Bardfield – Renzo Gracie St. Maarten

2 – Valeria Carvalho D. E A. Alves – GF Team

PRETA / Master 2 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Adriana Lima de Jesus – Gracie Humaita RJ

2 – Carolina Vianna Guimarães Barros – GF Team

PRETA / Master 2 / Feminino / Super Pesado

1 – Carla de Souza Carvalho – Gracie Barra

PRETA / Master 2 / Feminino / Absoluto

1 – Carolina Vianna Guimarães Barros – GF Team

2 – Carla de Souza Carvalho – Gracie Barra

3 – Adriana Lima de Jesus – Gracie Humaita RJ

PRETA / Master 3 / Masculino / Pluma

1 – Paulo Cezar Alves Pinheiro – Gracie Barra JJ

2 – Joelson Souza Venancio – Gracie Barra

3 – Hugo Leonardo Alves Martins – Gracie Barra

3 – Rafael Corrêa Simões – Equipe Totti Jiu-Jitsu

PRETA / Master 3 / Masculino / Pena

1 – Gabriel Willcox Furley – Carlson Gracie Clube

2 – Marcelo Cavallieri Resende – Nova União

3 – Cassius Marcelo N. Souza Lima – Top Brother Brasil

3 – Wendell Duarte da Silva – Gracie Humaita RJ

PRETA / Master 3 / Masculino / Leve

1 – Gustavo Souto Perdigão Granha – Equipe Totti Jiu-Jitsu

2 – Vinicius Cesare Modernel Canevari – Magoo JJ

3 – Richard Lacerda – Hélio Soneca Brazilian JJ

3 – Vinicius Alves Alkaim – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Médio

1 – Marcelo Pereira Dourado – GF Team

2 – Cesar Drumond Barcelos – GF Team

3 – Alexander Fernandes da Silva – GF Team Sergipe

3 – Alexandre L. Martins Meadows – Alliance

PRETA / Master 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Gustavo Henrique Craveiro Costa – BTT

2 – Gustavo De Santana E Almeida Alves – GF Team

3 – Marcio Alexandre Souza Santos – Associação Oriente

3 – Rodrigo Dantas Rodrigues Alves – G13 Jiu-Jitsu

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesado

1 – Sergio Henrique Hora Miranda – GF Team

2 – André Luiz Novais – Nova União

3 – Roberto Godoi – G13 BJJ

3 – Tiago Schietti de Almeida – Nova União

PRETA / Master 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Charles Faria Correa – G13 BJJ

2 – Rodrigo Bernardes Ferreira – Guigo JJ

3 – Isaac Araujo Ramos – GF Team

3 – Jorge Carlos da Silva de Carvalho – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Luiz Nestor Alves da Costa – GF Team

2 – Andre Luiz Candido da Silva – Nova União

3 – Douglas Teixeira Reis – Black Team Jiu-Jitsu – Café

3 – Lourival Filho – GF Team Sergipe

PRETA / Master 3 / Masculino / Absoluto

1 – André Luiz Novais – Nova União

2 – Andre Luiz Candido da Silva – Nova União

3 – Gabriel Willcox Furley – Carlson Gracie Clube

3 – Isaac Araujo Ramos – GF Team

PRETA / Master 3 / Feminino / Pena

1 – Adriana Rosario Rego Granja Gatto – Gracie Barra

2 – Alexandra Cardoso Leite – Assad BJJ – Brasil

PRETA / Master 3 / Feminino / Médio

1 – Jaqueline de Fatima Lima – Rocian Gracie Jr.

PRETA / Master 3 / Feminino / Meio-Pesado

1 – Maria do Carmo Paixão Teixeira – De La Riva JJ

PRETA / Master 3 / Feminino / Super Pesado

1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

PRETA / Master 3 / Feminino / Absoluto

1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

2 – Jaqueline de Fatima Lima – Rocian Gracie Jr.

3 – Maria do Carmo Paixão Teixeira – De La Riva JJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Pluma

1 – Sued dos Santos – Alliance

2 – Marcos Antonio Isidio Santos – Gracie Humaita

3 – Otacilio Caldas Andrade – JJFT – Jiu-Jitsu For Teens

3 – Renato de Carvalho Barboza – Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu

PRETA / Master 4 / Masculino / Pena

1 – Andrei Osti Andrezzo – Tetris

2 – Alexandre Teixeira Araujo – Ataque Duplo

3 – Claudionor Cardoso da Silva – Eq. Claudionor Cardoso

3 – Marco Antonio Medeiros – Gracie Humaita RJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Leve

1 – Adimilson da Rosa Brites – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Rogerio Poggio de Castro – Infight JJ

3 – José Roberto Vicente da Silva – ABC Jiu-Jitsu

3 – Paulo Alberto de G. Nardy Junior – Infight JJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Médio

1 – João Manuel Pinho Oliveira Roque – Nova União

2 – Alexandre Carlos dos Santos – GF Team

3 – Adir da Cunha Mendes Junior – Infight JJ

3 – José Hélio Bezerra Dias – Ns Brotherhood

PRETA / Master 4 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Luiz Henrique da Silva – Gracie Barra

2 – Miguel Luiz Cavallari – ZR Team Brasil

3 – Marcelo Augusto Lopes – Gracie Barra

3 – Sandro Pereira Cardoso – Nova União

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesado

1 – Flavio dos Santos Gomes – Equipe Behring

2 – Cláudio Machado – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Jeferson Tavares de Freitas – GF Team

3 – Marco Antonio Emerich de Melo – Nova União

PRETA / Master 4 / Masculino / Super Pesado

1 – Reginaldo Cardoso Liani – Gracie Barra

2 – Luis Carlos Alves de Carvalho – Nova União

3 – Charles Matola Martins – GF Team

3 – Renato José Martins de Freitas – GF Team

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Marcelo Dias Rocha – GF Team

2 – Ary Sergio de Souza Bello Junior – GF Team

3 – Alexandre Gonçalves da Silva – Equipe PH

3 – Michel Eduardo Chaachaa – Manimal JJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Absoluto

1 – Adimilson da Rosa Brites – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Ary Sergio de Souza Bello Junior – GF Team

3 – Marcelo Dias Rocha – GF Team

3 – Sandro Pereira Cardoso – Nova União

PRETA / Master 5 / Masculino / Pena

1 – Eduardo do Valle Araújo – Gracie Barra

2 – Alexandre Abrahão da Silva – X-Team Sports

3 – Braz Barbosa Lima Filho – Team Carvalho

3 – Gilson Jose Teixeira de Farias – Gilson Farias Team

PRETA / Master 5 / Masculino / Leve

1 – Simão Henrique Correia Simão – Gracie Humaita

2 – Rafael Caldeira – Equipe Supreme

3 – Isaque Nunes Ferreira – GF Team

3 – Sebastião Jeronimo Pereira – Equipe GTT/IST

PRETA / Master 5 / Masculino / Médio

1 – Marcelo Capo Martins – CheckMat Brasil

2 – Oswaldo Rêgo Junior – De La Riva SC

3 – Ariosvaldo Juvencio da Silva – PRM Team

3 – Jocinaldo Barbosa Cavacante – Luiz Paulo Jiu-Jitsu

PRETA / Master 5 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Leonardo Queiroz Cupolillo – Welton Ribeiro

2 – Marco Augusto Duarte Ticom – Kioto Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Helvecio Augusto M. Penna Neto – De La Riva JJ

PRETA / Master 5 / Masculino / Pesado

1 – Van Dyck Oliveira – Nova União

2 – Marco Aurélio Muniz Barreto – Gracie Humaita RJ

3 – Marcio Borges Martins – Gracie Humaita RJ

3 – Marcone Silva Mendanha – GF Team

PRETA / Master 5 / Masculino / Super Pesado

1 – Rostan da Silva Lacerda – Rostan Lacerda

2 – Aurelio Magno Marques de Carvalho – Brazilian Fight

PRETA / Master 5 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Roberto Batista dos Santos – GF Team

2 – Schumann de Lyra Carvalho – ABC Jiu-Jitsu

PRETA / Master 5 / Masculino / Absoluto

1 – Van Dyck Oliveira – Nova União

2 – Rostan da Silva Lacerda – Rostan Lacerda

3 – Braz Barbosa Lima Filho – Team Carvalho

3 – Roberto Batista dos Santos – GF Team

PRETA / Master 6 / Masculino / Galo

1 – Paulo Cesar de Oliveira Viana – Game Fight BJJ/Manimal

PRETA / Master 6 / Masculino / Pena

1 – Márcio Jordão Reis – 014RBJJ

2 – Ronaldo de Souza Cardoso – De La Riva JJ

PRETA / Master 6 / Masculino / Leve

1 – Rolando Patrício Toro Acuña – Equipe Rolando Toro Jiu-Jitsu

2 – David Clark – Brasa USA

3 – Egidio Altino da Silva Filho – Infight JJ

PRETA / Master 6 / Masculino / Médio

1 – Wandro Jose Soares Ribeiro – Equipe Behring

2 – Luiz Humberto de Queiroz Guerra – Gracie Barra

PRETA / Master 6 / Masculino / Pesado

1 – Adalberto Casaes Jr – Infight JJ

PRETA / Master 6 / Masculino / Absoluto

1 – Wandro Jose Soares Ribeiro – Equipe Behring

2 – David Clark – Brasa USA

3 – Luiz Humberto de Queiroz Guerra – Gracie Barra

3 – Rolando Patrício Toro Acuña – Equipe Rolando Toro Jiu-Jitsu

PRETA / Master 6 / Feminino / Médio

1 – Tania Lima Freire – Gracie Humaita RJ