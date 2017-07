Vídeo: Reveja Jon Jones e seu nocaute campeão sobre Daniel Cormier no UFC 214

Share it

Em retorno triunfal ao UFC, Jon Jones pisou como desafiante após seis anos da primeira vez nesta condição, e o duelo foi para coroar a grande noite do UFC 214, realizado em Anaheim, na noite de sábado, dia 29.

A luta principal do evento foi contra Daniel Cormier, até então campeão dos meio-pesados e rival declarado de Jones. No caminhar do duelo, Cormier encurtou bem e fez boas investidas nos dois primeiros assaltos. Contudo, com um chute alto potente, Jones desnorteou seu oponente, e terminou o combate ao castigar por cima no solo.

Reveja o lance que valeu o cinturão peso meio-pesado para Jon Jones no vídeo abaixo!

UFC 214

Anaheim, Califórnia, EUA

29 de julho de 2017

Jon Jones venceu Daniel Cormier por nocaute técnico aos 3min01s do R3

Tyron Woodley venceu Demian Maia na decisão unânime dos jurados

Cris Cyborg venceu Tonya Evinger por nocaute técnico a 1min56s do R3

Robbie Lawler venceu Donald Cerrone na decisão unânime dos jurados

Volkan Oezdemir nocauteou Jimi Manuwa aos 22s do R1

Card preliminar

Ricardo Lamas venceu Jason Knight por nocaute técnico aos 4min34s do R1

Aljamain Sterling venceu Renan Barão na decisão unânime dos jurados

Brian Ortega finalizou Renato Moicano na guilhotina aos 2min59s do R3

Calvin Kattar venceu Andre Fili na decisão unânime dos jurados

Alexandra Albu venceu Kailin Curran na decisão unânime dos jurados

Jarred Brooks venceu Eric Shelton na decisão dividida dos jurados

Drew Dober nocauteou Josh Burkman aos 3min04s do R1