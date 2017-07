Vídeo: Cris Cyborg nocauteia e fatura cinturão peso-pena do UFC

Share it

Em noite de muitas emoções, a cidade de Anaheim, na Califa, recebeu grandes lutas no UFC 214, realizado neste sábado, dia 29.

Dentre as três lutas válidas por cinturão no card, uma delas foi a da brasileira Cris Cyborg. Favorita para a conquista do título, a fera encarou Tonya Evinger.

Em luta cadenciada, Cyborg dominou o combate em pé, fez ataques estratégico e conseguiu a vitória após bela sequência no terceiro assalto.

“O cinturão veio no momento certo. Estou no melhor momento da minha carreira. Antes eu jogava muitos golpes, desta vez eu quis controlar melhor a luta. Eu sou boa no chão também, sou faixa-marrom de Jiu-Jitsu, mas as pessoas só viram meu boxe. Quis usar melhor o meu tempo no cage e a luta foi boa para mim. Agradeço aos fãs que ficaram acordados até tarde no Brasil, estou levando o cinturão para casa”, disse a campeã que se junta a Amanda Nunes, campeã peso-galo, que sustentam os dois únicos cinturões brasileiros na organização.

UFC 214

Anaheim, Califórnia, EUA

29 de julho de 2017

Jon Jones venceu Daniel Cormier por nocaute técnico aos 3min01s do R3

Tyron Woodley venceu Demian Maia na decisão unânime dos jurados

Cris Cyborg venceu Tonya Evinger por nocaute técnico a 1min56s do R3

Robbie Lawler venceu Donald Cerrone na decisão unânime dos jurados

Volkan Oezdemir nocauteou Jimi Manuwa aos 22s do R1

Card preliminar

Ricardo Lamas venceu Jason Knight por nocaute técnico aos 4min34s do R1

Aljamain Sterling venceu Renan Barão na decisão unânime dos jurados

Brian Ortega finalizou Renato Moicano na guilhotina aos 2min59s do R3

Calvin Kattar venceu Andre Fili na decisão unânime dos jurados

Alexandra Albu venceu Kailin Curran na decisão unânime dos jurados

Jarred Brooks venceu Eric Shelton na decisão dividida dos jurados

Drew Dober nocauteou Josh Burkman aos 3min04s do R1