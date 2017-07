Vídeos: Veja como José Aldo lutou de kimono no Internacional Master de Jiu-Jitsu

Share it

Dia de ginásio lotado no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Em meio aos veteranos que lutavam pelo ouro no Internacional de Masters da IBJJF neste sábado, dia 29, uma figura distinta chamou a atenção. De kimono branco e patch da Nova União, José Aldo se misturou aos demais atletas da competição para atuar na categoria master 1 peso leve, com previsão de cinco lutas até o ouro.

O faixa-preta foi posicionado à beira do tatame para seu primeiro duelo, contra Thiago Mariano (Infight). Com pressão nas tentativas de queda, o ex-campeão do UFC venceu a primeira por duas vantagens, uma da meia-guarda e a outra por uma tentativa de raspagem.

No segundo duelo, Aldo encarou Marcos Oliveira (Pitbull), e neste duelo, mais movimentado que o primeiro, o faixa-preta trabalhou forte para chegar ao lado, mas acabou o duelo com vitória por 5 a 0 também nas vantagens.

No terceiro combate, contra Antônio Crivelari (Checkmat), já nas quartas de final, Josá Aldo não conseguiu impor seu jogo. Mesmo com boa troca em pé, rápidas entradas de queda e uma boa tentativa de raspagem no fim, a fera da Nova União foi superado na contagem das vantagens, por 3 a 1.