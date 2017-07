Renzo Gracie encara ex-rival do Pride na superluta do ADCC 2017

Share it

Foi batido o martelo para o adversário de Renzo Gracie no ADCC 2017, que rola em setembro, na Finlândia. Após o trágico acidente ocorrido com Matt Hughes, adversário original de Renzo, a organização decidiu escalar Sanae Kikuta, ex-campeão do ADCC para o duelo de veteranos.

Especialista em judô e veterano no MMA, com passagens pelo UFC, Pride e Pancrase, Kikuta tem um ouro do ADCC no currículo, ao conquistar o título até 88kg no ADCC 2001, realizado em Abu Dhabi.

Renzo e Kikuta não são estranhos um ao outro. As feras já ficaram frente a frente no Pride 2, em março de 1998, em duelo no qual o Gracie finalizou na guilhotina no sexto assalto, após quase uma hora de combate.

Nas demais superlutas confirmadas, André Galvão encara Claudio Calasans, enquanto Chael Sonnen pega Frank Mir.

E para você, amigo leitor, Rezno Gracie terá um bom duelo contra o ex-rival de Pride?