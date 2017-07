Jiu-Jitsu: As melhores imagens da Conferência Halavanca e seus premiados

Share it

Mais uma vez a Conferência Internacional da Halavanca Jiu-Jitsu, nossa GMI na Paraíba, reuniu seus alunos numa grande festa para a arte suave. Com quase 20 anos prestados ao nosso esporte, Hélder “Bob Esponja” Medeiros reuniu na conferência professores, alunos e equipe técnica de suas filiais dentro e fora do Brasil.

O evento rolou nos dias 13, 14 e 15 de julho, em sua segunda edição, contou com cursos de capacitação dos professores, seminários técnicos, graduação de alunos e a tão aguardada festa de premiação dos melhores do ano.

Confira abaixo a lista de vencedores e um vídeo com os melhores momentos da conferência logo a seguir.

1- Atleta do Ano ROSSEVELT SOUSA

2- Destaque Adulto JAKSON BERNARD

3- Destaque Master JOÃO LUIZ

4- Destaque Internacional THIAGO CAVALCANTI

5- Destaque Jovem GABRIEL SANTOS

6- Destaque Feminino MÁRCIA MATIAS

7- Revelação Masculino CHICO LIMA

8- Revelação Feminino CARLA CARDOSO

9- Prêmio Renato de Sousa ADRIANDERSON SANTOS

10- Academia do Ano HALAVANCA BANCARIOS “SZT”

11- Professor do Ano CAIO PIRES

12- Colaborador ALEXANDRE SILVA

13- Colaborador AFONSO AUGUSTO

14- Madrinha Halavanca LINDA CARVALHO

15- Amigo Halavanca BOSQUINHO

16- Fundadores Halavanca BIU JUNIOR

18- Desbravadores DAVI MOREIRA

19- Desbravadores ALMA VIOLETA