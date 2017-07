Jiu-Jitsu: o que Carlos Gracie Jr aprendeu com seus mestres Carlos, Helio e Rolls

Share it

Líder da Gracie Barra e da Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF), Carlos Gracie Jr. bebeu da mais pura fonte da arte suave ao longo da vida, e transformou os ensinamentos recebidos em uma rede de academias que está nos quatro cantos do mundo.

Não era para menos. Carlinhos teve como mentores nomes como Carlos Gracie e Helio Gracie, grandes mestres de Jiu-Jitsu, e também o saudoso Rolls Gracie. De cada um dos lendários professores, Carlinhos pode aprender um pouco, e a fusão dessas filosofias fez o mestre que ele é hoje.

No vídeo abaixo, Carlos Gracie Jr. revela quais os grandes ensinamentos ele teve de cada professor, e como ele reproduziu o conhecimento para seus alunos. Confira e aprenda com a mais pura mentalidade do Jiu-Jitsu!