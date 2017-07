Jiu-Jitsu: Bento Gonçalves International Pro da UAEJJF agita o sul do Brasil neste fim de semana

Share it

Reconhecida pela vasta produção de vinhos e por sua arquitetura colonial europeia, Bento Gonçalves vem se tornando também referência quando o assunto é Jiu-Jitsu. Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade receberá uma das etapas do circuito International Pro, da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu (FBJJ), que premia os melhores atletas com passagens para o UAEJJF Grand Slam no Rio de Janeiro. A expectativa é que mais de 800 competidores participem da competição, que acontece nos próximos dias 28 e 29, sábado e domingo, no ginásio Municipal.

“A etapa de Bento Gonçalves já está guardada no nosso calendário, é sempre uma edição especial para nós. Nossa missão é promover um torneio ainda melhor do que os últimos e tornar a experiência dos nossos competidores ainda mais satisfatória”, afirma Walter Mattos, presidente da FBJJ.

O Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, que é faixa-preta de Jiu-Jitsu, também destaca a importância do evento no município.

“Bento Gonçalves é berço para diversos esportes, e a vinda novamente deste grande evento para nossa cidade reafirma nossa expertise em competições internacionais, além de ser um importante momento para nossas crianças e adolescentes participantes dos projetos sociais”, comemora.

O UAEJJF Bento Gonçalves International Pro é o terceiro evento promovido pela FBJJ na temporada 2016/2017. A etapa premia os melhores atletas com pacotes para o UAEJJF Grand Slam Rio de Janeiro, pontos para ranking geral da organização e medalhas para os primeiros colocados. As categorias em disputa serão a juvenil, adultas e master em todas as faixas.

(Fonte: Assessoria de imprensa)