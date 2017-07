Confira os campeões do União Open de Jiu Jitsu, no Maranhão

Share it

O Festival de Férias da FMLP agitou a Ilha de São Luis, no Maranhão, com o União Open de Jiu Jitsu. O evento, que contou com disputas com e sem kimono, recebeu atletas de todo estado do Maranhão e também representações dos estados do Pará, Piauí e Tocantins. A estrutura foi montada no Ginásio do Instituto Divina Pastora, com seis áreas funcionando a todo vapor, motivo pelo qual o cronograma foi cumprido a risca. Destaque para o grande número de atletas das categorias de base, graças ao incentivo da Federação aos projetos sociais locais.

A disputa pelo título de “Ranking Jiu-Jitsu Pro” deste ano está acirrada e promete esquentar ainda mais a cada etapa. Os atletas maranhenses estão desafiando seus limites no cenário local em 2017

Entre as equipes, a Zenith sagrou-se a grande campeã geral, seguida pela Gracie Barra e em terceiro a Dojo James Adler.

Na divisão Kids, os destaques foram os projetos sociais Ação Lutando Por Valores, Projeto Lutar para Educar, Projeto Resgatando Vidas, Projeto Estrela de Davi e Resgatando Vidas.

Nos absolutos, que na modalidade de kimono pagou prêmios em dinheiro para todos os vencedores. Tivemos no absoluto faixa-branca como campeão o atleta Marcos André (Zenith JJ). Na faixa-azul, o vencedor do aberto foi o embalado Bruno Lima (GB). Na faixa-roxa, quem faturou foi Maxwel Sousa (GB), enquanto na marrom o campeão brasileiro Alef Brito (Zenith) levou a melhor. Já na faixa-preta, Helry Trindade (Zenith) sagrou-se tri-campeão absoluto do Festival de Férias. No feminino branca, Camilly Silva(Zenith) venceu, e entre as graduadas foi Izaura Vieira (Zenith) a grande campeã do absoluto.

O presidente Wellyton Menezes, feliz com a realização do União Open, convida os maranhenses para desafios futuros:

“Tem sido um ano de muita evolução no que se diz respeito a competições no Jiu-Jitsu maranhense. A cada etapa apresentamos uma estrutura melhor e uma organização ainda mais sincronizada e isso tudo reflete na qualidade do Jiu-Jitsu local. O União Open foi um sucesso, com muita qualidade técnica da faixa-branca até a faixa-preta. Vamos nos empenhar para trabalhar cada vez melhor e isso será visto já no nosso próximo desafio que é a 3ª etapa do Circuito Capital, agendado para o dia 10 de setembro. Vai ser demais”, disse.

(Fonte: Assessoria de imprensa)