Veja como Isaque Bahiense meteu 57 a 0 e finalizou no Jiu-Jitsu

Existe uma grande crítica aos atletas que muito pontuam mas não finalizam em torneios de grande porte. Contudo, o que rolou no México Open sem kimono no início deste ano foi uma bela exibição de domínio no tatame, com muitos pontos e um estrangulamento para coroar a vitória.

Isaque Bahiense, fera da academia Allaince, encarou um companheiro de equipe no torneio, na divisão de faixa-preta. Para vencer, Isaque finalizou no mata-leão, mas antes conseguiu impor um massivo placar de 57 a 0, com inúmeras passagens de guarda, montadas e raspagens.

Confira o atropelo no vídeo abaixo e contabilize os pontos você também!