Relembre 7 finalizações de Demian Maia e aqueça para a disputa de cinturão do UFC

Faixa-preta professor de Jiu-jitsu, Demian Maia está prestes a fazer a sua luta mais importante no UFC. A fera brasileira, que já lutou pelo cinturão dos pesos médios, terá no próximo sábado a chance de conquistar o título dos meio-médios, em duelo contra o campeão Tyron Woodley, no UFC 214.

O evento na Califórnia, estado famoso na comunidade do Jiu-Jitsu por receber o Mundial da IBJJF, estará com todos os olhares dos fãs da arte suave voltados para si, na torcida que um de seus maiores representantes faça bonito na luta coprincipal da noite.

Artista das finalizações e domínio no solo, Demian tem no UFC uma grande sequência de vitórias com o Jiu-Jitsu, e no vídeo abaixo o leitor de GRACIEMAG pode conferir sete delas, como aquecimento para o duelo que vale a cinta do Ultimate.

Veja e poste nos comentários a sua aposta para o duelo entre Demian Maia e Tyron Woodley, em evento trasmitido ao vivo pelo Combate neste sábado, dia 29, a partir de 19h15 (horário de Brasília).

UFC 214

Anaheim, Califórnia, EUA

29 de julho de 2017

Daniel Cormier x Jon Jones

Demian Maia x Tyron Woodley

Cris Cyborg x Tonya Evinger

Robbie Lawler x Donald Cerrone

Jimi Manuwa x Volkan Oezdemir

Card preliminar

Ricardo Lamas x Jason Knight

Renan Barão x Aljamain Sterling

Renato Moicano x Brian Ortega

Andre Fili x Calvin Kattar

Kailin Curran x Alexandra Albu

Eric Shelton x Jarred Brooks

Josh Burkman x Drew Dober