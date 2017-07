Jiu-Jitsu: Pegue as costas da guarda fechada na transição de Matheus Zimmermann

Share it

Sempre com posições inovadoras, nosso professor GMI Matheus Zimmermann, da academia Top Brother Sul, traz para você, amigo leitor de GRACIEMAG, mais uma de suas peripécias.

Na aula de hoje, o faixa-preta mostra uma de suas transições favoritas da guarda fechada, no qual usa o capricho do posicionamento corporal para inesperadamente sair da guarda fechada para as costas do adversário.

No detalhe da posição, Matheus explica que a pegada no braço deve ser firme, e que o seu braço oposto deve forçar a cabeça do adversário para baixo, para que assim o ajuste da transição seja facilitado.

Confira o vídeo abaixo, estude a posição e veja se cai bem no seu jogo!

Top Brother Sul

Rua Santos Dumont, 368

2º andar, Centro, Pelotas

# (53) 3305-5494

contato@topbrotherpelotas.com

www.topbrothersul.com