Marcus Buchecha analisa luta contra Roger no Gracie Pro Jiu-Jitsu: “Errei e paguei o preço”

Share it

Em duelo histórico realizado no Rio de Janeiro, durante o Gracie Pro Jiu-Jitsu, Roger Gracie e Marcus Buchecha pisaram no tatame e colocaram 20 títulos mundias na faixa-preta em rota de colisão.

A disputa, que rolou no último domingo, dia 23, teve o Gracie como vencedor após chegar nas costas e estrangular com a lapela. Após a luta, Buchecha conversou com a equipe de GRACIEMAG com exclusividade, e analisou o andamento do duelo, a posição no solo que deu vantagem a Roger e a estratégia que não foi aplicada no combate.

Confira no vídeo abaixo!