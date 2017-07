Jiu-Jitsu: Veja o detalhe do katagatame de Chris Weidman no UFC

Share it

Mesmo com um final de semana histórico para o Jiu-Jitsu, com a vitória de Roger Gracie sobre Marcus Buchecha, uma finalização que rolou na luta principal do UFC não deixou de nos chamar atenção.

Ex-campeão dos pesos médios, Chris Weidman buscava sua redenção após três derrotas consecutivas contra o ascendente Kelvin Gastelum. O duelo de cinco assaltos foi o último do UFC que rolou em Nova York no último sábado, dia 22.

Depois de ter momentos complicados em pé, o faixa-preta de Renzo Gracie e Matt Serra botou seu jogo de grappling em prática, e conseguiu a vitória ao derrubar, não se afobar no ajuste e chegar com segurança ao lado com o katagatame encaixado.

Reveja o lance no vídeo abaixo e estude o estrangulamento no triângulo de mão!