Erberth Santos empolga-se com GP da IBJJF: “A voz do povo é a de Deus”

Share it

Atual campeão mundial super pesado na faixa-preta, Erberth Santos foi um dos atletas mais indicados pelos leitores de GRACIEMAG para integrar o GP de Pesados que rola no IBJJF Pro League, no dia 26 de agosto em Las Vegas.

Antes mesmo de todos os nomes serem anunciados, a fera estava entre os favoritos ao convite. Erberth, em papo com GRACIEMAG, havia dito que não estaria no GP por ter outros planos, mas a situação mudou.

Com a saída de Roger Gracie e uma enxurrada de mensagens clamando pela presença do craque, Erberth voltou a contactar nossa equipe e revelou que voltou atrás, e que seu desejo agora é brigar pelos 40 mil dólares do primeiro lugar.

“Logo depois de conquistar o Mundial eu recebi muitos convites para seminários. O meu plano era competir os torneios que eu já estava inscrito, cumprir minha agenda e focar no Europeu. Contudo, após a saída do Roger Gracie, eu recebi muitas mensagens, mais ainda do que anteriormente, para integrar a disputa. Levei o pedido do público ao meu empresário, treinadores e equipe, e chegamos à conclusão que eu tenho condições de lutar também este GP e ser campeão. Eu quero esta vaga, sou a pessoa certa para completar o torneio. Espero que a IBJJF me dê a chance de brigar por este título. Os fãs estão pedindo muito, e a voz do povo é a voz de Deus”, declarou a fera.

O GP, até o momento, conta com sete nomes: Marcus Buchecha, Leandro Lo, André Galvão, João Gabriel Rocha, Mahamed Aly, Ricardo Evangelista e Dimitrius Souza. E para você, amigo leitor, o nome de Erberth Santos é o melhor para completar a disputa? Poste nos comentários!