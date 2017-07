Vídeo: Roger Gracie analisa vitória de despedida e dá recado a Buchecha

Share it

Dez vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu pela IBJJF, Roger Gracie colocou o seu legado à prova no último domingo, dia 23, ao encarar o jovem e implacável Marcus Buchecha na luta principal do Gracie Pro Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro.

O duelo, programado para 15 minutos nas regras oficiais da IBJJF, se estendeu por 6 minutos e 52 segundos, após Roger puxar, escorregar para as costas e finalizar Buchecha no estrangulamento que levou o público presente ao delírio.

Após o combate, a equipe de GRACIEMAG conversou com a fera nos bastidores do evento. Confira abaixo a entrevista exclusiva com Roger Gracie no qual o campeão comenta como relembrou o último encontro com Buchecha para evitar um ataque, o detalhe para evitar as perigosas quedas e um recado para o quatro vezes campeão mundial absoluto!