Com a saída de Roger Gracie, quem deve entrar no GP de Pesados da IBJJF?

Share it

Em conversa exclusiva com GRACIEMAG, o campeão Roger Gracie revelou que não estará mais no GP de Pesados da Confederação Internacional de Jiu-Jitsu, o IBJJF Pro League, que rola no dia 26 de agosto, em Las Vegas. No papo, a fera disse que tinha planos de participar da disputa, mas a vitória épica sobre Marcus Buchecha no Gracie Pro de Jiu-Jitsu no último domingo lhe fez mudar de ideia.

Por tanto, com o desfalque do Gracie e a presença de Marcus Buchecha até então confirmada no evento, apenas sete nomes integram o torneio. Além do faixa-preta da Checkmat, estão escalados André Galvão, Leandro Lo, João Gabriel Rocha, Mahamed Aly, Ricardo Evangelista e Dimitrius Souza.

Com a negativa de Erberth Santos, nome extensamente ventilado pelos fãs, outros craques mais pesados entram na briga pela vaga, como Nicholas Meregali, Bernardo Farias, Alexander Trans e mais gigantes do Jiu-Jitsu.

E para você, amigo leitor, quem deve assumir a vaga no GP da IBJJF? Comente conosco!