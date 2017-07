Gracie Pro: Peso-pena, Isaque Paiva garante vaga na final do absoluto; veja os destaques

Share it

Os cariocas prestigiaram em peso o primeiro do Gracie Pro de Jiu-Jitsu, realizado na Arena Carioca 1, palco de inúmeras provas nos Jogos Olímpicos do Rio. A estrutura do evento fez jus ao tamanho do ginásio, e as 12 áreas de luta receberam grandes duelos na arte suave.

Entre os destaques na faixa-preta adulto, temos Isaque Paiva, da equipe Saikoo. A fera, que garantiu a vaga na final peso-pena para este domingo, dia 23, ao finalizar com um triângulo o atleta Douglas Ramos(Junior Guimba), chegou também a finalíssima do absoluto, ao vencer Marcos Junior (GFTeam) na semifinal.

No feminino, Tayane Porfírio (Alliance) garantiu o título no pesadíssimo sem adversárias, e no absoluto terá pela frente a atleta faixa-marrom Jessica Constance Swanson (Soul Fighters), em final mista.

Outros destaques na faixa-preta ficam para os campeões mundiais Celsinho Venícius (Ryan Gracie), que faz a final peso leve contra Lucas Araújo (Alliance), e Antônio Braga Neto, finalista no pesadíssimo que encara Antônio Assef (GFTeam), que acabou por tropeçar na semifinal do absoluto, deixando a vaga na finalíssima do aberto para Gustavo Saraiva (Gustavo Saraiva).

Ainda no evento, tivemos as atuações de Jéssica Bate-Estaca, ex-desafiante ao título peso-palha do UFC, que estreou na faixa-marrom ao bater uma faixa-preta e garantir a vaga na final mista de peso leve, e do feroz Rayron Gracie, filho de Ryan Gracie, que garantiu prata no pesadíssimo e no absoluto faixa-azul juvenil, em dois duelos duros contra Enzo Batista (Muzio/Soul Fighters)

As finais de faixa-marrom e faixa-preta será exibidas ao vivo pelo Combate neste domingo, dia 23, a partir das 13h (horário de Brasília), juntamente com o esperado duelo entre Roger Gracie e Marcus Buchecha na luta principal do evento.

Fique ligado no GRACIEMAG para a cobertura completa do evento!